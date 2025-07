13-Jährige schwimmt zum Augsburger Stadtmeistertitel

Bei den Augsburger Stadtmeisterschaften 2025 im Schwimmen gingen rund 250 kleine und große Aktive bei mehr als 750 Einzel- und Staffelstarts an den Start. Bernd Zitzelsberger, Stadtrat und Sprecher der drei veranstaltenden Vereine Post SV Augsburg, SB Delphin 03 Augsburg und Schwimmverein Augsburg 1911, freute sich über die große Resonanz. Er konnte am frühen Sonntagmorgen neben den gastgebenden Vereinen auch Mitglieder der Startgemeinschaft (SG) Haunstetten, TG Viktoria Augsburg, DLRG KV Augsburg Aichach-Friedberg und TV Augsburg sowie drei Umlandvereine und zahlreiche Freizeitschwimmer begrüßen. Die mit Abstand ältesten Teilnehmer waren Kurt und Erika Luks mit über 80 Jahren.

Nach vielen Jahren Pause veranstalten die drei Vereine wieder gemeinsam seit 2021 die Stadtmeisterschaft. Sozialreferent Martin Schenkelberg, der in Vertretung für Oberbürgermeisterin Eva Weber das Grußwort für die Stadt Augsburg sprach, zeigte sich beeindruckt von dem großen ehrenamtlichen Engagement. Nach vielen spannenden Sprints über jeweils 50 Meter Schmetterling, Rücken, Freistil und Brust stand fest, wer die neuen Stadtmeister sind. Hierzu wurden die Einzelzeiten addiert.

Die neuen Stadtmeister im Schwimmen erhalten Wanderpokale

Siegerin bei den Frauen wurde die 13-jährige Maria Brummer, bei den Männern gewann ihr 23-jähriger Vereinskamerad Mark Toprak vom Schwimmverein Augsburg (SVA). Beide durften sich bei der Siegerehrung über ihre Wanderpokale freuen. Maria Brummer (2011) errang den Gesamtsieg bei den Frauen in 2:14,18 Minuten vor ihrer Vereinskameradin Lux-Sophie Staudinger (2006), die nach weniger als einer halben Sekunde in 2:14,61 rechnerisch rund 60 Zentimeter nach ihr ankam – ebenfalls dicht gefolgt von der Drittplatzierten Emilia Scholz (2011) vom SB Delphin 03 Augsburg in 2:15,68 Sekunden. Bei den Männern war es zwischen Platz eins und zwei nicht ganz so knapp: Mark Toprak (2002) vom Schwimmverein Augsburg (SVA) holte sich den Stadtmeister-Titel in 1:59,30 Minute, gefolgt von Nikita Reznik (2001) vom Post SV Augsburg, der 2:01,48 Minuten benötigte. Niklas Schmitt (2000) vom SVA belegte den dritten Platz in 2:02,02 Minuten.

Icon vergrößern Die neuen Augsburger Stadtmeister im Schwimmen: Die 13-jährige Maria Brummer und Marek Toprak vom SV Augsburg. Foto: Bernd Zitzelsberger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die neuen Augsburger Stadtmeister im Schwimmen: Die 13-jährige Maria Brummer und Marek Toprak vom SV Augsburg. Foto: Bernd Zitzelsberger

Die Augsburger Berufsfeuerwehr war mit einer sechsköpfigen Tauchereinsatzgruppe im Bad und zeigte eine Pendelsuche mit einem Rettungstaucher, der einen (gespielt) ertrunkenen Schwimmer vom Grund des Beckens rettete. Zuvor hatte sich Philipp Feltl, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Pfersee, im Namen der Freiwilligen Feuerwehren Bergheim und Pfersee bedankt, dass diese anlässlich ihrer Jubiläen in diesem Jahr jeweils die Hälfte des Gewinns aus der Veranstaltung für ihre gute Jugendarbeit gespendet bekommen.

So viele Frauen und Mädchen bei der Stadtmeisterschaft im Schwimmen wie nie zuvor

So konnte Veranstaltungsleiter Bernd Zitzelsberger ein positives Fazit der Veranstaltung ziehen: „Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr zum kleinen, fünften Jahrestag der Wiedereinführung der Augsburger Stadtmeisterschaften im Schwimmen nicht nur die meisten Vereine und die meisten Einzelstarts, sondern mit fast 140 Schwimmerinnen so viele Frauen und Mädchen am Start waren wie noch nie. Für viele Jüngere war es der erste Wettkampf auf der langen 50-Meter-Bahn.“ Mit 20 Titelgewinnen in der Mehrkampfwertung lag der seit Jahren im Leistungssport führende Schwimmverein Augsburg 1911 vor dem Post SV Augsburg und dem SB Delphin 03 Augsburg, die jeweils drei Titel holten, an der Spitze des Augsburger Vereins-Trios.

Auch bei den Staffeln überzeugt der Schwimmverein Augsburg

Der SVA stellte auch bei der 8x50m-Freistil-Mixed-Staffel seine große Klasse unter Beweis und gewann mit seiner ersten Mannschaft mit mehr als 19 Sekunden bzw. mehr als einer halben Bahn Vorsprung in 3:50,18 Minuten vor der ersten Mannschaft des SB Delphin (4:09,56). Der kam wiederum fünf Sekunden vor der zweiten Mannschaft des SVA (4:14,56) ins Ziel. Die Umlandmeisterschaft gewannen bei den Frauen Dora Pajtas (2011) in 2:28,50 Minuten vor Sophia Seidemann (2010) vor Laura Stoll (2011) und bei den Männern Simon Stengl (1998) in 2:00,83 vor Moritz Lang (2012) und Lukas Wörthwein (2014). (AZ)