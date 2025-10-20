TV Ausgburg erkämpft sich Sieg in Weilheim

Mit einem hart erkämpften 89:77-Auswärtserfolg beim TSV Weilheim haben die Basketballer des TV Augsburg in der 2. Regionalliga Süd ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Nach dem verpatzten Auftakt gegen Illertal gelang der Mannschaft von Interimstrainer Florian Spindler, der den erkrankten Trainer Mateusz Sulka vertrat, damit die erhoffte Reaktion – auch wenn der Start in Oberbayern alles andere als vielversprechend verlief.

Wie schon in der Vorwoche fanden die Augsburger zunächst überhaupt nicht ins Spiel. Defensiv fehlte die nötige Spannung, während Weilheim mit hoher Trefferquote startete und sich früh auf 19:2 absetzte. Erst ein spektakulärer Lauf von Bastian März brachte den TVA zurück: Der Guard versenkte innerhalb von nur anderthalb Minuten vier Dreipunktewürfe in Folge und leitete damit die Wende ein. Mit verbesserter Verteidigung und mehr Konsequenz im Rebounding kämpften sich die Gäste Punkt für Punkt heran und verkürzten bis zum Viertelende auf 24:18.

Zur Pause hat der TV Augsburg das Spiel gedreht

Im zweiten Abschnitt übernahm Augsburg zunehmend die Kontrolle. Weilheim konnte das Tempo nicht mehr mitgehen, während die Schwaben nun überlegt agierten und Ballverluste forcierten. Kurz vor der Pause brachte ein Korb von Hack Vázquez den TVA erstmals in Führung – und die gaben die Gäste bis zum Schluss nicht mehr her. Mit 45:40 ging es in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel lief die Offensive der Augsburger auf Hochtouren. Angeführt von Topscorer Stjepan Topalovic (25 Punkte, sechs Dreier) und dem erneut treffsicheren März (ebenfalls 25) setzte sich der TVA Schritt für Schritt ab. Weilheim stemmte sich mit Ex-Bundesligaprofi Betz (28 Punkte) zwar gegen die Niederlage, doch der Vorsprung der Gäste wuchs bis zum Ende des dritten Viertels auf 69:53 an. Im Schlussabschnitt wurde es noch einmal kurz spannend, als die Kräfte beim TVA aufgrund der dünnen Personaldecke – nur acht Spieler waren einsatzbereit – nachließen. Einige vergebene Freiwürfe verhinderten einen höheren Sieg, doch der Erfolg geriet letztlich nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Bitter zudem: Vazquez verletzte sich am Knie und wird wohl drei Wochen fehlen.

Am Wochenende erstes Saisonspiel in der Erhard-Wunderlich-Halle

„Wir haben heute trotz der kurzen Rotation und eines sehr schlechten Starts Charakter gezeigt“, lobte Spindler. „Unser Angriff kommt über die Defensive – sobald wir dort konsequent arbeiten, läuft der Ball vorne deutlich besser. Kompliment an alle acht Jungs, die heute alles gegeben haben.“ Am kommenden Wochenende steht der Heimspielauftakt an: Zum Saisonstartfest in der Erhard-Wunderlich-Halle empfängt der TVA am Samstag um 15 Uhr den Aufsteiger aus Herzogenaurach. (joga)

TV Augsburg Topalovic (25 Punkte/6 Dreier), März (25/5), Hack Vázquez (13), Franken (13), Kaufeld (11), Woelki (2), Günther, Heiszler.