Noch will Trainer Hauck das Saisonziel nicht korrigieren

Mit einem 4:0-Auswärtserfolg beim TSV Dinkelscherben haben die Bezirksliga-Fußballer des TSV Haunstetten ihre Tabellenführung behauptet. Imposant dabei ist, dass sie alle sieben Auswärtspartien gewonnen haben, sodass die Elf von TSV-Coach René Hauck bei einer Gesamtausbeute von 35 Punkten mit 21 Zählern das Optimum erzielt hat. Erster Verfolger bleibt der TSV Gersthofen, der sich mit einem späten Treffer zu einem 1:0-Erfolg in Jettingen abgemüht hat.

„Heute ist unser Plan voll aufgegangen. Gegenüber dem letzten Match gegen Neuburg (0:2) war eine Leistungssteigerung erkennbar“, so Hauck. Er habe in der ersten Elf einige Veränderungen vorgenommen, die letztlich die erhoffte Wirkung erzielt hätten. „Dazu zeigten sich auch einige Akteure wieder mit ansteigender Form.“

TSV Haunstetten hat sein ursprüngliches Saisonziel bereits erreicht

Nach der nun abgeschlossenen Vorrunde wirkte der Coach äußerst zufrieden. Entsprechend fiel sein Zwischenfazit aus: „Wir haben schon jetzt die 35 Punkte, die wir als Saisonziel ursprünglich anvisiert haben. Doch es bleibt alles beim Alten: Wir versuchen einfach, in den letzten fünf Partien vor der Winterpause – vier davon auswärts – so viele Punkte wie möglich einzuheimsen und auf den ersten zwei Tabellenplätzen zu überwintern. Sollten wir dann noch auf Platz eins stehen, werden wir vermutlich das Saisonziel neu definieren.“ Bedingt durch die Pokalrunde absolvierte der TSV im Sommer einige kräfteraubende englische Wochen. Mehrere angeschlagene oder kranke Akteure würden daher die Winterpause regelrecht herbeisehnen, ergänzte Hauck.

In Dinkelscherben überrollte Haunstetten den Gastgeber in den ersten 20 Minuten. Überragender Mann auf dem Platz war Linksaußen Timo Hader, der zwei Treffer selbst erzielte (13./60.) und zu den Toren von Jerome Loßner (15.) sowie Kapitän Christian Krieger (22.) die mustergültige Vorarbeit leistete. Hader steht nun schon bei sieben Saisontoren. Dinkelscherben hatte nur zehn Minuten vor der Pause und phasenweise in der zweiten Hälfte eine Druckphase, in der sie mit Verve und Entschlossenheit den Anschlusstreffer erzielen wollten. Jedoch gingen die Abschlüsse aus der zweiten Reihe weit übers Tor oder waren Beute von TSV-Schlussmann Max Lenz. Nach dem vierten Treffer, den Torjäger Kerem Cakin vorbereitet hat, ging durch mehrere Auswechslungen etwas der Rhythmus und die Feinabstimmung verloren. Doch in der Abwehr ließ Haunstetten kaum etwas zu.

Mit dem FC Maihingen hat der TSV Haunstetten eine Rechnung offen

Mit dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger FC Maihingen (Sonntag, 15 Uhr) startet Haunstetten in die Rückrunde. Im Hinspiel ließ der TSV beim 1:1 zwei Punkte liegen. „Da brennen wir auf Revanche“, betonte Hauck, der mit einem defensiven Gegner rechnet. „Könnte ein ekliges Spiel werden, meinte Haunstettens Trainer jedenfalls.