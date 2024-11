Entscheidung gefallen: Augsburg wird keine EM-Stadt 2029

Was soll eine Interessensbekundung, wenn ich tendenziell eher absagen möchte? Baut man darauf, dass Deutschland gar die EM gar nicht bekommt und man so aber das Gesicht wahren kann? Dass Augsburg als Standort in Deutschland nicht mit dabei wäre, ist kaum vorstellbar, wenn die Frist extra noch verlängert wird. Dass jetzt die Keule Frauenfeindlichkeit geschwungen wird halte ich für unredlich. Die Stadt war ja schon mal Gastgeber, jetzt sind eben andere dran. Wenn man kein Geld hat, muss man mal anfangen zu sparen und mir ist es lieber, das Geld wird in die Sanierung maroder Sportstätten gesteckt. Man muss nicht die Hoteliers und Gaststätten subventionieren, auch wenn über die Gewerbesteuer und anteilig an Einkommenssteuer wieder was zurückfließt.