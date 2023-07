Fußball soll Afrika und Deutschland zusammenführen

Zum zweiten Mal veranstaltet Sunday Temitope Olaniyan den African Cup. 14 Fußballteams spielen auf der Anlage des TSV Firnhaberau um den Turniersieg. Das Turnier soll die Kulturen zusammenführen, das hat einen ernsten Hintergrund.

Eigentlich sollte das "African-Cup-Fußballturnier", das Sunday Temitope Olaniyan Anfang August 2022 auf der Anlage des TSV Firnhaberau veranstaltete, eine einmalige Sache bleiben. Dabei spielten zehn afrikanische Mannschaften auf dem Kunstrasenfeld des Kreisligisten um den Turniersieg. Anlass für den "African Cup" war das 10-jährige Jubiläum von "Afro Passion", einem Eventunternehmen, das regelmäßig in deutschen Städten Veranstaltungen organisiert und dessen Inhaber Sunday Temitope Olaniyan ist. "Das Turnier war nur für diesen Anlass geplant, aber das Feedback war so groß, dass wir uns entschlossen haben, es wieder zu veranstalten", erzählt Olaniyan, der in Augsburg lebt und arbeitet. Und so geht der "African Cup" am Samstag (22. Juli) in die zweite Runde.

14 Fußballteams spielen auf dem Kunstrasenplatz des TSV Firnhaberau

Diesmal sogar mit 14 Mannschaften, die auf dem Kleinfeld (6 gegen 6) gegeneinander antreten. Organisiert wird das Ganze von "Afro Passion" in Kooperation mit der Afrika-Kontaktgruppe Augsburg. Die Spieler leben in Deutschland, kommen aber ursprünglich aus Ghana, Eritrea, Kamerun, Gambia, Nigeria, Sierra Leone, Togo, Somalia sowie aus dem Senegal. Aber auch eine Firmenmannschaft, der FC Hermes Mania, nimmt teil. "Wir sind offen für alle. Egal, ob rot, grün, weiß oder schwarz", sagt Olaniyan.

Organisator Sunday Temitope Olaniyan freut sich auf den 2. African Cup auf der Anlage des TSV Firnhaberau. Foto: Jasmin Wagner

Über 300 Sportler, Zuschauer und Helfer waren 2022 vor Ort, so viele erwartet man auch diesmal. Um 10 Uhr beginnt das Turnier, um 17 Uhr findet das Finale statt und danach wird gefeiert. "Es soll ein Fest der Kulturen sein. Wir leben hier in Deutschland, sind ein Teil der Gesellschaft, wollen uns präsentieren. Jeder ist dazu eingeladen. Wir wollen zusammen Fußball spielen und zusammen Spaß haben", erklärt Olaniyan.

Ein Turnier mit ernstem Hintergrund

Dabei hat das Turnier einen mehr als ernsten Hintergrund. "Ich bin auch Musiker. Es war 2012, als ich nach einem Konzert zusammen mit meinen Jungs den Abend in einer Diskothek ausklingen lassen wollte. Doch der Zutritt wurde uns aufgrund unserer Hautfarbe und unserer Herkunft verwehrt. Dies war eine große Enttäuschung für uns alle, veranlasste uns aber dazu, selbst aktiv zu werden. So gründeten wir die Community Afro Passion", erzählt der 47-Jährige, der aus Nigeria stammt, aber schon länger die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt.

So versucht der Entertainer, der hauptberuflich als Berufskraftfahrer arbeitet, nun seit über zehn Jahren, durch Partys und andere kulturelle Veranstaltungen in ganz Deutschland den Menschen die afrikanische Kultur näherzubringen. Und jetzt, im zweiten Jahr, eben auch durch ein Fußball-Turnier. "Fußball begeistert und bringt viele Menschen zusammen. Er hat eine genauso große integrative Kraft wie die Musik", ist sich Olaniyan sicher.