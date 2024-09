Von Gottesdienst zu Meisterschaft: Tur Abdin Augsburgs faszinierender Aufstieg

Neuling FC Tur Abdin Augsburg sorgt derzeit im Augsburger Amateurfußball für Furore. Erst vor zwei Jahren gegründet, gelang dem Verein zwei Aufstiege in Folge und steht nach sechs Spieltagen und sechs Siegen nun auch in der Kreisklasse Augsburg Mitte an der Spitze.

Wurzeln in der syrisch-orthodoxen Kirche in Augsburg

Hinter dem Projekt steht ein großer Freundes- und Familienkreis der syrisch-orthodoxen Kirche in Augsburg Lechhausen. „Manche gehen zuerst in den Gottesdienst und lassen danach den Sonntag beim Fußball ausklingen“, sagt Fehmi Nayis, Aufgabenkoordinator bei Tur Abdin Augsburg. Die Gemeinde hat ihre Wurzeln im Südosten der Türkei, wo sie als Teil einer christlichen Minderheit gelebt haben. Eine Region in Nordmesopotamien mit vielen Klöstern und Kirchen, etwa so groß wie Schwaben, die sie liebevoll Tur Abdin nennen.

FC Tur Abdin ist auf der Anlage der TSG Augsburg Untermieter

„Der Traum, einen eigenen Fußballclub zu gründen, war schon immer da. Wir haben uns dann schließlich zusammengetan und diesen Traum in Erfüllung gehen lassen“, so Nayis. Gespielt wird als Untermieter bei der TSG Augsburg, wie beim Derby gegen den TSV Firnhaberau. Lange steht es 0:0, ehe Spielertrainer Markus Gärtner Tur Abdin mit 1:0 in Führung bringt. In der 87. Minute pariert dann Tur-Torwart Marc Kloss einen Handelfmeter von Jürgen Hubertus. Die Fans von Tur Abdin jubeln, Ersatzspieler und Betreuer springen von der Ersatzbank auf. In der Nachspielzeit macht dann Dominik Demir mit dem 2:0 alles klar. Der fünfte Sieg in Folge ist perfekt.

Tur Abdin baut auf ein professionelles Umfeld

Dass Tur Abdin auch in der Kreisklasse derzeit den Takt angibt, ist kein Zufall. Nach und nach hat der Verein eine eigene Mannschaft aufgebaut und diese immer weiter verstärkt. Dabei kann Tur Abdin unter anderem auf die Erfahrung und Unterstützung von Ninmar Akcan bauen, der als Spielerberater im professionellen Fußball tätig ist . „Wir holen nicht nur irgendeinen Spieler für eine bestimmte Position, sondern schauen ganz gezielt was die Mannschaft braucht“, erklärt Akcan.

Spielertrainer Markus Gärtner spielte schon in der Landesliga

Die mit Abstand wichtigste Personalie: Im Sommer 2023 überzeugte Akcan Markus Gärtner, der schon für Cosmos Aystetten und den SV Mering in der Landesliga aktiv war, zu Tur Abdin zu wechseln. Der 31-jährige Gärtner wollte gerne den zeitlichen Aufwand reduzieren. So entstand der Kontakt mit dem Verein. „Die Gespräche mit Tur Abdin waren von Anfang sehr familiär und freundschaftlich. Da musste ich nicht mal eine Nacht drüber schlafen“, so Gärtner.

Zunächst sollte er als spielender Co-Trainer Chefcoach Michael Akbas unterstützen, übernahm aber nach dessen Rücktritt im März auch die Leitung der Mannschaft. Nayis: „Markus ist eine große Bereicherung für unsere Mannschaft. Mit ihm hat die Mannschaft das Nötige bekommen, um erfolgreich zu sein. Zudem hat er Disziplin in die Mannschaft reingebracht. Wir wollen schönen und fairen Fußball spielen.“

Tur Abdin schlägt die SG Mauerbach in der Relegation

Unter Gärtner gelang der Mannschaft im Juni der Aufstieg in der Relegation als Vizemeister der A-Klasse Mitte gegen den Kreisklassisten SG Mauerbach. Ähnlich wie gegen Firnhaberau schoss Tur Abdin beim 3:1-Sieg zwei späte Tore vor rund 500 Zuschauern .

Zufällig fand am darauffolgenden Tag die große offizielle Gründungsfeier des Vereins statt, wo auch Bürgermeister Bernd Kränzle und Bundestagsabgeordneter Volker Ullrich anwesend waren. „Da war natürlich eine super Stimmung“, erinnert sich Nayis.

Bei aller Euphorie möchten die Entscheidungsträger den Verein langsam aufbauen. Jedes Jahr ein Aufstieg ist nicht Pflicht. „Wir wollen unsere Spieler weiterentwickeln und Ergänzungsspieler dazu holen. Vor allem ist es uns wichtig, dass alle Spaß haben und die Familien zusammenkommen“, erklärt Nayis. Der Schwerpunkt soll besonders auf die Jugendarbeit gelegt werden.

Tur Abdin Augsburg trägt sich komplett durch ehrenamtliches Engagement. Neben Ninmar Akcan in der Kaderplanung betreiben außerdem ein professioneller Videograf und ein halbprofessioneller Fotograf die Social-Media-Kanäle des Vereins. Außerdem verkaufen zu den Heimspielen, die der Verein aktuell auf dem Gelände der TSG Augsburg bestreitet, freiwillige Helfer Essen und Trinken in einem aus eigenen Mitteln restaurierten Imbisswagen.

Mittelfristig soll der Wagen auf einer eigenen Anlage zum Einsatz kommen. „Wenn sich die Gelegenheit ergibt, werden wir zuschlagen, damit wir auch unsere Jugend- und Seniorenarbeit ausbauen können“, sagt Nayis. Im Verein spielen Fußballer aus zehn verschiedenen Nationen, womit Tur Abdin ein „Paradebeispiel“ dafür sein kann, wie der Sport bei der Integration hilft. Als einziger „Migrantenverein“ ist Tur Abdin Gründungsmitglied der Sportstiftung Augsburg. Im Rahmen eines Benefizspiels konnten 1500 Euro Einnahmen generiert werden, mit denen die Sportstiftung langfristig einen Bus finanzieren will, den Amateurvereine für Auswärtsfahrten mieten können.

Bei Tur Abdin kann es durchaus sein, dass sie zu den Auswärtsspielen bald weiter reisen als im Großraum Augsburg. Denn auch am vergangenen Sonntag ging der Siegeszug des Senkrechtstarters weiter. Tur Abdin gewann bei Gold-Blau Augsburg mit 6:0. Die makellose Bilanz: sechs Spiele, sechs Siege, 28:3 Tore.