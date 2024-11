Die guten alten Zeiten der TSG Augsburg

Es ist fast genau 60 Jahre her, als im Augsburger Fußball die TSG Augsburg auf den BC Augsburg traf. Nun, Derbys sind ja nicht unüblich in dieser Sportart, doch ungewöhnlich war die Partie, in der sich die beiden Kontrahenten 2:2 trennten, schon. Dass der BC Augsburg (Vorläufer des Bundesligisten FC Augsburg) in der Bayernliga kickte, war Normalzustand. Für die TSG war es eine Besonderheit. Niemals spielte der Verein höherklassiger als in der Saison 1964/65.

