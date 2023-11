Herzerwärmendes Wiedersehen mit den Augsburger Handball-Trainern Müller

Plus Vor 20 Jahren wurde die Handballfrauenmannschaft der DJK Augsburg-Hochzoll aufgelöst. Das nutzten die ehemaligen Spielerinnen, um ihren Ex-Trainern einen Überraschungsbesuch abzustatten.

Es waren erfolgreiche Jahre für den Handball in Augsburg, als Herbert und Helfried Müller die erste Frauenmannschaft der DJK Hochzoll übernahmen. Das Brüderpaar trainierte von 1988 bis 1999 gemeinsam das Team, formte die Spielerinnen zu einer eingeschworenen, schlagkräftigen Truppe und führte sie schließlich in die zweite Bundesliga. Nachdem sich dann allerdings erst Herbert Müller nach Nürnberg orientierte und Helfried schließlich auch abwanderte, löste sich die erfolgreiche Mannschaft vor genau 20 Jahren auf.

Dieses Datum nahmen die ehemaligen Spielerinnen um die einstige Hochzoller Mannschaftsführerin Zsuzsa Haas, ehemals Kleitsch, nun aber zum Anlass, ihren einstigen Trainern, die bis heute weiter hoch erfolgreich sind, einen Überraschungsbesuch abzustatten. Seit nunmehr 13 Jahren sind sie verantwortlich für die Handball-Bundesligafrauen des Thüringer HC in Bad Langensalza. Die Augsburgerinnen besuchten jetzt unangekündigt die Bundesligapartie des HC gegen Buxtehude, das die Müller-Schützlinge überlegen mit 38:23 gewannen. Lautstark angefeuert von den ehemaligen Hochzollerinnen auf der Tribüne.