Vier Sportarten – ein Wettbewerb: Internationales Racketlon-Turnier findet erneut in Augsburg statt

Vier Sportarten – ein Wettbewerb – das ist Racketlon. Zum zweiten Mal gastiert vom 22. Bis 24. August die internationale Weltserie bei TBS Wünschig in Haunstetten. Unter dem Titel „Racket Masters Augsburg“ richtet der Racketlon Club Augsburg (RCA) erneut eines seiner sportlichen Jahreshöhepunkte aus. Der junge Verein, 2019 gegründet, etabliert damit das Turnier fest im Kalender und lockt somit Spielerinnen und Spieler aus aller Welt nach Augsburg. Auch die Zuschauer dürfen sich auf drei abwechslungsreiche Tage freuen.

Los geht es am heutigen Freitag mit den Doppel- und Mixed-Wettbewerben. Der Samstag gehört den Einzeln, bevor am Sonntag die Finalspiele ausgetragen werden. Die Besonderheit: Alle vier Disziplinen Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis – werden in einem Match kombiniert. Wer am Ende die meisten Punkte aus den vier Sätzen gesammelt hat, geht als Sieger vom Platz.

Die Wettkämpfe laufen parallel auf den Anlagen des TBS. Sowohl auf den Tennis- und Squashcourts, am Badminton-Netz als auch an der Tischtennisplatte werden sich somit zeitgleich spannende Ballwechsel geliefert. Der Turnierbaum orientiert sich dabei ähnlich wie beim Tennis am Weltranglistenplatz. Auch hier ist das Teilnehmerfeld geteilt in gesetzte und ungesetzte Spieler. Neben dem internationalen Feld werden auch dieses Jahr wieder einige lokale Vertreter des RCA von der Partie sein.