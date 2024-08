Seite an Seite mit Silbermedaillengewinnerin Elena Lilik durch den Eiskanal

Ganz zum Schluss nach einem eineinhalbstündigen Kanutraining steht noch das Sahnehäubchen an: das Paddeln auf dem Augsburger Eiskanal. Ein paar junge Kanutinnen und Kanuten mit ausreichender Erfahrung dürfen Seite an Seite mit Elena Lilik, der Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spielen von Paris, die anspruchsvolle Wildwasserstrecke hinunterfahren. Lilik gibt aus ihrem Boot heraus Tipps, auf was der Nachwuchs dringend achten muss. Wo die Wasserwalzen am heftigsten zuschlagen und wie die Slalomstangen dennoch perfekt umkurvt werden können. „Natürlich sind wir am Ende noch in den Eiskanal, denn auch diejenigen, die schon etwas besser fahren können, sollten auf ihre Kosten kommen. Aber es war schon von Anfang an klar, dass an diesem Tag Rücksicht genommen wird auf die Schwächsten. Es ging darum, gemeinsam eine schöne Zeit auf dem Wasser zu verbringen“, erklärt Elena Lilik im Nachgang.

26 Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren nehmen am Trainingstag mit Elena Lilik teil

Denn beim ersten Kanu-Kids-Day, den die 25-Jährige und ihre Schwester Emily Apel auf der Augsburger Kanu-Anlage angeboten haben, war das Leistungsniveau der 26 Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren doch sehr unterschiedlich. Von denjenigen, die erst ein paar Schnupperstunden im Boot absolviert hatten, bis hin zu denjenigen, die bereits Erfahrung im schweren Wildwasser sammeln konnten. Der erstmals angebotene Kanuslalom-Trainigstag mit Lilik und Apel stieß beim Paddelnachwuchs allgemein auf große Begeisterung und deshalb auch auf regen Zuspruch. „Uns freut das natürlich sehr. Aber wir mussten die Anmeldung bei 26 Kindern leider schließen“, sagt Lisa Loch, die mit ihrer Sportmarketingfirma Elena Lilik seit rund eineinhalb Jahren in den Bereichen Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.

Als erstes trainiert der Kanuslalom-Nachwuchs mit Elena Lilik die Grundschläge

Aus ganz Bayern kamen denn auch die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Kids-Day nach Augsburg. Darunter Familie Seßner aus Ansbach. Bisher waren die drei Kinder Freda, Kaspar und Friedel im Kanurennsport aktiv, doch inspiriert von der Olympia-Berichterstattung im Fernsehen und dem Medaillengewinn von Slalomkanutin Elena Lilik wollten alle nun auch einmal das Paddeln im Wildwasser ausprobieren. „Einfach cool“, findet es Kaspar, als Lilik mit ihm und den anderen Einsteigern im seichten Trainingsbassin die Basics Bogenschlag und Zielschlag übt. Paddelschläge, die er aus dem Rennsport, bei dem es in stehendem Gewässer immer nur geradeaus geht, nicht kennt. Umso neugieriger sind er und seine Geschwister auf die Slalomeinheit, bemühen sich wie alle nach Kräften, der Silbermedaillengewinnerin nachzueifern.

Nach dem Basictraining mit Elena Lilik durften die jungen Kanuten und Kanutinnen beim Kids-Day dann schon die Augsburger Jugendstrecke hinauf paddeln. Foto: Fred Schöllhorn

„Es hat mich positiv überrascht, wie brav und ruhig die Kids waren, wie viel Geduld sie hatten, wie gut sie zugehört und aufeinander geachtet haben“, ist auch Lilik happy, dass ihre Ausführungen so wissbegierig aufgenommen und umgesetzt wurden. „Ich habe mir im Vorfeld schon viele Gedanken und auch Sorgen gemacht und war dann überglücklich, dass die Kids so toll mitgemacht haben.“ Ein klein wenig Erfahrung musste der Nachwuchs für diesen Trainingstag allerdings schon mitbringen, rein aus Sicherheitsgründen, wie Lisa Loch betont, da Lilik und Apel mit ihrer Truppe durchgehend auf der Jugendstrecke neben dem Eiskanal unterwegs waren. Auch hier ist die Strömung schnell so stark, dass der ein oder andere junge Paddler stärker als gedacht gegen die Kraft des Wassers ankämpfen muss. Doch Lilik ist in ihrem Boot schnell zur Seite, wenn einer ihrer Schützlinge abzutreiben droht oder sonst wie in Not gerät – sowohl in der Einsteigergruppe als auch bei den Fortgeschrittenen.

Im nächsten Jahr soll es wieder einen Kids-Day mit Elena Lilik und Emily Apel geben

Dank der finanziellen Unterstützung ihres Sponsors Libella gibt es für jedes Kind zum Abschluss noch ein speziell bedrucktes T-Shirt, und natürlich darf auch Liliks olympische Silbermedaille ausgiebig bewundert, berührt und fotografiert werden. „Ziel ist es, dass wir diesen Kurs jedes Jahr veranstalten“, sagt Lisa Loch. Und Lilik hat auch schon neue Ideen. „Ein paar Anpassungen können wir noch machen, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden“, sagt die Olympiazweite über ihren erfolgreichen Premieren-Kinder-Tag.