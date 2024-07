Elena Lilik holt Silber in Paris

Ihre Olympiapremiere war aufregend für Elena Lilik. Schon als die Augsburger Slalomkanutin im Canadier-Halbfinale bei ihrer Zieldurchfahrt gesehen hatte, dass ihre Zeit für den Einzug ins olympische Finale reichen würde, flossen noch im Boot die ersten Freudentränen. So glücklich und erleichtert war die 25-Jährige, dass sie diese große Hürde genommen hatte. Wenig später wurde die Freude nochmals größer. Am frühen Mittwochabend sicherte sie sich nach einem beherzten Lauf olympisches Silber. Dabei musste sich die Augsburgerin lediglich der Australierin Jessica Fox geschlagen geben, die bereits ihre zweite Goldmedaille in Paris gewann. Lilik wiederum distanzierte die Dritte, Evy Leibfarth aus den USA nochmals um sechs Sekunden.

Schon als sie ihre ersten beiden Vorläufe auf der künstlichen Wildwasserstrecke im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne hinter sich hatte, war Lilik überglücklich und postete auf Instagram, dass sie sich nun erst wie eine richtige Olympionikin fühle. Denn mit einer gewissen Unsicherheit war sie am Vortag in ihren ersten olympischen Wettkampf gegangen. Schließlich hatten die Canadierfahrerinnen nach ihrem letzten Training auf der Olympia-Strecke vier Tage frei, weil dort in dieser Zeit die Medaillenrennen in den anderen Bootsdiszplinen stattfanden. Keine einfache Situation für Lilik und ihre Kolleginnen. „Ich musste lange auf meinen Start warten“, machte Lilik deutlich, dass ihr das schon ein wenig an die Nerven ging.

Canadier-Star Lilik: Augsburgs Hoffnung in Olympia-Debüt

Umso entschlossener ging sie schließlich in die zwei Vorläufe, in denen sie sich ganz fokussiert Rang fünf paddelte. „Ich denke, ich bin sicher und gut gestartet, habe mich im zweiten Lauf noch einmal gesteigert“, zeigte sich Lilik mit ihrem Olympia-Debüt zufrieden, auch wenn ihr in beiden Vorläufen eine Torstabberührung unterlief. Dies wolle sie am Entscheidungstag, vermeiden, nahm sich die 25-jährige Athletin schon da vor. „Man darf hier keinen großen Fehler machen.“ Trotzdem platzierte sie sich sicher im Feld der 18 Halbfinalistinnen. Im Halbfinale selbst blieb sie ohne Strafsekunden, hatte aber an zwei Toren, das Problem, dass sie sich in der Walze verfing und viel Zeit verlor. Als Siebte qualifizierte sich für das Finale der besten Zwölf. Im Finallauf schließlich zeigte sie ihre beste Leistung.

Nachdem das deutsche Kanuslalom-Team, das bei den vergangenen Spielen 2021 in Tokio in allen vier Disziplinen Medaillen geholt hatte, in den abgeschlossenen Wettbewerben im Kajak Einer der Frauen mit Ricarda Funk und im Canadier der Männer mit Sideris Tasiadis leer ausgegangen war, ruhten die Hoffnungen auf den Olympia-Neulingen Elena Lilik und Noah Hegge (beide von Kanu Schwaben Augsburg). Lilik hat in den vergangenen Jahren schon oftmals bewiesen, dass sie zur internationalen Elite der Canadierfahrerinnen gehört. 2021 wurde sie Weltmeisterin im Canadier Einer, 2022 holte sich die Doppelstarterin auf ihrer Heimstrecke am Augsburger Eiskanal gemeinsam mit den Kajakfahrerinnen Ricarda Funk und Jasmin Schornberg den WM-Titel. Nun gehört sie auch zum Kreis jener, die eine olympische Medaille gewonnen haben.

Liliks Mann ist Athletiktrainer beim DEL-Club Bremerhaven

Ihr Vater ist Kajak-Bundestrainer Thomas Apel, nach ihrer Hochzeit mit dem Eishockeyspieler Leon Lilik 2021 nahm sie dessen Namen an. Auch ihre jüngere Schwester Emily Apel ist als Kajakfahrerin international im Einsatz. Wie nahezu immer ist die gesamte Familie vor Ort, um ihrer Elena die Daumen zu drücken. Neben dem Vater nimmt Elena Lilik auch gern den sportlichen Rat ihres Mannes an. Der war professioneller Eishockeyspieler und arbeitet nun als Athletiktrainer beim DEL-Club Bremerhaven Fishtown Pinguins. So kann sich das junge Ehepaar in Bezug auf den Leistungssport gut austauschen. „Im Eishockey heißt es, von Spiel zu Spiel zu denken, bei uns von Lauf zu Lauf. Das ist sehr ähnlich“, sagt Elena Lilik über die Gemeinsamkeiten, „im Eishockey gilt es auch, bis zur letzten Minute zu kämpfen, und das werde ich auch machen. Ich glaube, da gibt es schon viele Parallelen.“

Wie Elena Lilik ist auch ihr Vereinskollege, der Kajakfahrer Noah Hegge von den Kanu Schwaben Augsburg, ein Olympia-Rookie. Für ihn wird es am Donnerstag ernst, wenn um 15.30 Uhr die Halbfinal-Rennen der K1-Männer anstehen. Mit seinem Einstieg in die Olympischen Spiele war er zufrieden, auch wenn er im ersten Lauf gleich das erste Tor berührt hat. Langsam gewöhne er sich an die Atmosphäre bei Olympischen Spielen, „aber es sind schon sehr viel Eindrücke“.