Katharina Engelhardt wird schnellste Bayerin beim Berlin-Marathon

Katharina Engelhardt glänzte beim 50. Berlin-Marathon als zwölfte Deutsche und beste bayerische Läuferin unter den rund 58.000 Ausdauersportlern aus 161 Nationen. Die 32-jährige Langstrecklerin von der TG Viktoria Augsburg schraubte als 77. Frau des Weltklassefeldes ihre persönliche Bestzeit auf 2:46 Stunden.

Nur eine andere Augsburgerin war bislang schneller auf den legendären 42,195 Kilometern unterwegs, nämlich Leandra Zimmermann. Die 27-jährige, in Kalifornien lebende Viktoria-Athletin, startete ebenfalls in Berlin, musste aber wegen einer Oberschenkelverletzung aufgeben.

Katharina Engelhardt lief beim Berlin-Marathon auf Platz 77

„Wieder ein magisches Berliner Rennen, bei dem ich alles gegeben habe“, freut sich Katharina Engelhardt. Die Mittelschullehrerin aus Königsbrunn möchte ihre erfolgreiche Saison mit der Augsburger Winterlaufserie und dem Gersthofer Silvesterlauf abschließen.

Der schnellste Augsburger in Berlin war der 47-jährige Steffen Co. Der ehemalige Top-Mittelstreckler und deutsche Ü40-Rekordhalter über 400 Meter brauchte als 1382. Mann nur 2:43 Stunden. Zwei weitere Viktorianer konnten sich gut platzieren, nämlich Benjamin Happacher mit 2:57 Stunden und Klara Wierzcholski mit 3:20 Stunden. Bei diesem größten Marathon der Welt finishten 18.528 Läuferinnen und 35.475 Läufer am Brandenburger Tor. Rund drei Dutzend Fuggerstädter stellten hierbei ihre Kondition unter Beweis, darunter auch der Viktoria-Cheftrainer Adam Pilawa.

Beste Augsburger Marathonläuferinnen aller Zeiten 1. Leandra Zimmermann 2:45 Stunden (2023), 2. Katharina Engelhardt 2:46 (2024), 3. Elke Schmidt 2:47 (2007), 4. Julia Weniger 2:49 (2011), 5. Gisela Landherr (alle TG Viktoria) 2:51 (1986).

Beste Augsburger Marathonläufer aller Zeiten 1. Andreas Weniger 2:12 Stunden (1985), 2. Josef Perske 2:17 (1985), 3. Klaus Löwenhagen (alle TG Viktoria) 2:21 (1987), 4. Hans-Dieter Baumgart (FC Haunstetten) 2:22 (1982), 5. Heinz Keding (TG Viktoria) 2:24 (1982).