Katharina Engelhardt zeigt beeindruckende Leistung

Beim 51. Berlin-Marathon glänzte Katharina Engelhardt als elfte Deutsche unter den fast 50.000 Ausdauersportlern aus 161 Nationen. Die 33-jährige Langstreckenläuferin von der TG Viktoria Augsburg rannte als 70. Frau des Weltklassefeldes eine Zeit von 2:52 Stunden. Jedoch bremste die spätsommerliche Wärme die Mittelschullehrerin aus Königsbrunn auf den 42,195 Kilometern hin zu einer neuen persönlichen Bestleistung. Im Vorjahr hatte sie in Berlin ihre Rekordzeit von 2:46 Stunden geschafft. „Wieder ein magisches Berliner Rennen, bei dem ich alles gegeben habe“, freute sich Katharina Engelhardt trotzdem.

Temperaturen machen den Läuferinnen und Läufern zu schaffen

Auch heuer führt sie nun mit ihren 2:52 Stunden die schwäbische Marathon-Jahresbestenliste an. Die schnellsten Augsburger Männer in Berlin hießen Simon Holzmann von „Triathlon Augsburg“ und Richard Mayr von der TG Viktoria, beide mit 2:55 Stunden. „Es war heiß, es war hart. Wenn einem der erste Kilometer schon anstrengend vorkommt, werden die 42 Kilometer ganz schön lang“, berichtet Mayr, leitender Kulturredakteur der Augsburger Allgemeinen.

Zwei weitere Viktorianer waren in der Bundeshauptstadt flott unterwegs, nämlich Giancarlo Tosto mit 2:59 Stunden und Yvonne Bober mit 3:13 Stunden. Bei diesem weltweit beliebtesten Marathonrennen finishten 17.110 Läuferinnen und 30.856 Läufer am Brandenburger Tor, darunter rund drei Dutzend aus Augsburg.

Mehr als 100 Augsburger wollen beim München-Marathon dabei sein

Hingegen mehr als 100 Augsburger wollen am 12. Oktober auf den 42,195 Kilometern beim 39. München-Marathon antreten. Augsburgs einziges Rennen dieses Jahres über die legendäre Distanz ist die Kuhsee-Marathon-Challenge am 30. November. Alle 50 Startplätze bei diesen 18 Runden um den Kuhsee sind bereits vergeben.

Beste Augsburger Marathonläuferinnen aller Zeiten:

1. Leandra Zimmermann 2:45 Stunden (2023), 2. Katharina Engelhardt 2:46 (2024), 3. Elke Schmidt 2:47 (2007), 4. Julia Weniger 2:49 (2011), 5. Gisela Landherr (alle TG Viktoria) 2:51 (1986).

Beste Augsburger Marathonläufer aller Zeiten:

1. Andreas Weniger 2:12 Stunden (1985), 2. Josef Perske 2:17 (1985), 3. Klaus Löwenhagen (alle TG Viktoria) 2:21 (1987), 4. Hans-Dieter Baumgart (FC Haunstetten) 2:22 (1982), 5. Heinz Keding (TG Viktoria) 2:24 (1982).