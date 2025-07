Schwimmen, Laufen, Radfahren: Fast 1600 Multisportler rocken den Kuhsee-Triathlon

Das Kuhsee-Südufer wurde wieder zur Sportarena. Beim 26. LEW-Kuhsee-Triathlon mit dem 17. Nachtlauf starteten 1596 Solisten und Staffelmitglieder im Alter von sechs bis 79 Jahren, vorwiegend Hobbyathletinnen und Hobbyathleten. 344 Einzelkämpfer absolvierten die 500 Meter im Wasser, die 17 Kilometer auf dem Rad und die fünf Kilometer im Laufschritt. Es triumphierten zwei routinierte Triathleten, nämlich Manuel Kuhn vom TSV Zusmarshausen mit 56:37 Minuten und Katharina Pohle vom TSV Rosenheim mit 1:01 Stunden. Thomas Schmidt, der Kanuslalom-Goldmedaillengewinner von Sydney im Jahr 2000, bewies nach 1:07 Stunden seine immer noch gute Kondition.

Beim Zieleinlauf hatten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer es Augsburger Kuhsee-Triathlons Spaß. Und manchmal wurden sie auf den letzten Metern auch vom Nachwuchs begleitet.

Zum Abschluss stürzten sich 266 Kinder als Solisten oder Staffelmitglieder in den mit 18 Grad recht kühlen Kuhsee. Sie bewältigten verkürzte Distanzen mit 100 Meter-Schwimmen, vier Kilometer-Radfahren und einem Kilometer-Laufen. Tim Vogt, ein 13-jähriges Radsport-Talent von der RSG Augsburg, überzeugte in 16:51 Minuten.

Drei Anästhesisten bilden die Staffel Nr. 1 beim Kuhsee-Triathlon

Das gemischte Trio „UKA-Anästhesie“ vom Augsburger Universitätsklinikum drückte dem Staffelrennen seinen Stempel auf. Julia Geipel als Schwimmerin, Felix Mittermeier als Radfahrer und Oliver Spring als Läufer konnten diesmal nach 54:46 Minuten jubeln. An den Start gingen 148 Teams, so viele wie noch nie. Die schnellste Damenstaffel nannte sich „Pedro-Pedro-Pedro“. Dieses Team mit der Gersthofer Schwimmerin Lena Schweiger und den beiden Augsburger Leichtathletinnen Anna Köber und Helena Schuster war nur 56:59 Minuten unterwegs. Auch die beim Kuhsee-Triathlon gut bekannte Seniorenstaffel „Siemens Revival“ trat wieder an. Die drei Augsburger Siemens-Pensionisten Walter Kraus, Mario Bez und Willi Sterzik brauchten mit ihrem Gesamtalter von 204 Jahren nur 1:06 Stunden.

Am Samstag fand die 26. Auflage des Augsburger Kuhsee-Triathlons statt.

Beim Nachtlauf läuft Sieger Felix Luckner in 15:37 Minuten zweimal um den Kuhsee

Am Vorabend des Triathlons beteiligten sich 542 Athleten beim Nachtlauf über 4,8 Kilometer. Auf den zwei mit Fackeln beleuchteten Kuhsee-Runden gewann Felix Luckner von der LG Stadtwerke München klar mit 15:37 Minuten vor dem 16-jährigen Paul Steurer von der TG Viktoria Augsburg. Bei den Frauen setzte sich die 18-jährige Magdalena Mayer im Viktoria-Trikot nach 17:17 Minuten gegen ihre Vereinskollegin Anna Kuntscher durch. Steurer, Mayer und Kuntscher sind erfolgreiche Triathleten und durften als Startpassinhaber nicht beim Kuhsee-Triathlon antreten. 52 der 539 Nachtlauf-Teilnehmer finishten am nächsten Tag auch beim Einzeltriathlon. Die Kombinationswertung „Night and Day Champion“ beherrschten der vereinslose Augsburger Allroundsportler Jan Patterer und Julia Grammer vom Laufverein „Diamonds Aichach“.