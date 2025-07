Die Faszination des Kuhsee-Triathlons erleben

Augsburg ist mittlerweile eine Triathlon-Hochburg. Dafür sorgen die Athleten und die Liga-Mannschaften der beiden Vereine TG Viktoria und „Triathlon Augsburg“. Aber schon lange hat sich der Ausdauer-Dreikampf in der Region als Breitensport etabliert. Das liegt am LEW-Kuhsee-Triathlon, der alljährlich am beliebtesten Augsburger Badegewässer ausgetragen wird. „Triathlon, vernünftig betrieben, gilt als äußerst gesunde Sportart, weil einseitige Belastungen minimiert werden“, erläutert die Organisatorin und ehemalige Profi-Triathletin Katja Mayer.

Bei der 26. Auflage am Sonntag, 27. Juli, kann man wieder die Faszination dieses Multisports erleben. Erwachsene und Jugendliche absolvieren 500 Meter Schwimmen im Kuhsee, 17 Kilometer mit dem Rad in Richtung Lechstaustufe 23 und fünf Kilometer zu Fuß auf dem Lechdamm. Für Kinder sind zwei gesonderte Wettbewerbe über kurze Distanzen im Angebot. „Jeder, der gesund und durchschnittlich trainiert ist, darf mitmachen“, betont Katja Mayer. Diejenigen, die sich das Rennen noch nicht am Stück zutrauen, können mit einer Staffel antreten.

Kuhsee-Triahlon war so schnell ausgebucht wie noch nie

Am Samstagabend vor dem Triathlon steht traditionell der Nachtlauf über fünf Kilometer auf dem Programm. Die zwei Kuhsee-Runden werden hierbei mit etwa 250 Fackeln beleuchtet. Alle fünf Wettbewerbe des LEW-Kuhsee-Triathlons mit dem Nachtlauf sind bereits seit Ende Mai ausgebucht, so früh wie noch nie. Rund 1700 Sportlerinnen und Sportler wollen antreten. Bezeichnend für diese beliebte Veranstaltung ist die enorme Altersspanne der Teilnehmenden von sechs bis 80 Jahren. Die Staffel-Starterliste zeigt schon anhand der Teamnamen die breitensportliche Ausrichtung dieses Events. Da wären zum Beispiel das Herrentrio „Die drei Rennschnecken“, das Damenteam „Tri-Moms“ oder das Seniorentrio „Die alten Säcke“ mit seinen 186 Lebensjahren.

Auch Olympiasieger Thomas Schmidt ist unter den Teilnehmern

Nicht zum ersten Mal wird ein Augsburger Olympiasieger den Einzeltriathlon absolvieren. Die Rede ist von Thomas Schmidt, dem Kanuslalom-Goldmedaillengewinner von Sydney im Jahr 2000. Beim Triathlon des Vorjahres triumphierten zwei Augsburger Jugendliche, nämlich David Vogt aus Pfersee und Magdalena Mayer aus Bergheim. Während Vogt heuer nicht angemeldet ist, darf Mayer diesmal nicht antreten. Die 18-jährige Tochter der Veranstalterin besitzt als ambitionierte Nachwuchstriathletin einen Startpass des Triathlon-Verbandes, damit ist ein Start bei einer solchen Breitensportveranstaltung nicht zulässig. Jedoch wird Magdalena Mayer beim Nachtlauf dabei sein. 84 Athletinnen und Athleten wollen sowohl beim Einzeltriathlon als auch beim Nachtlauf starten, um in der Gesamtwertung aus beiden Wettkämpfen um den Titel des „Night and Day Champion“ zu kämpfen.

Eventgelände ist für Zuschauer ohne Eintritt zugänglich

Beim Triathlon am Sonntag, 27. Juli, am südlichen Kuhsee-Ufer beginnen die Einzelstarter um 9.30 Uhr vor den Staffeln um 11.30 Uhr. Es folgen die Kinder-Einzelstarter um 13.30 Uhr und die Kinder-Staffeln um 14 Uhr. Der Nachtlauf am Samstag, 26. Juli, startet um 21.30 Uhr. Anmeldungen werden nicht mehr angenommen. Das Eventgelände ist auch für Zuschauer ohne Eintritt zugänglich. Siehe auch www.lew-kuhseetriathlon.de.

