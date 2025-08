Roundnet: Eine neue Trendsportart findet in Augsburg immer mehr Fans

Vier Leute springen um ein „rundes Netz“ (Roundnet), eine Art Mini-Trampolin, herum. der Ferne hört man, wie hauptsächlich mit englischen Begriffen wie „side“, „soft“ oder „clean“ kommuniziert wird. Das gehört zum Training des ersten „Roundnet Club Augsburg“ dazu. Was erst einmal nach einer kuriosen Freizeitbeschäftigung aussieht, ist eine immer populärer werdende Sportart: Roundnet. Mancher hat das kleine runde Netz mit den farbigen Füßen eventuell schon in einem Park gesehen. Oftmals wird auch von „Spikeball“ geredet, doch dabei handelt es sich um den Markennamen des größten Set-Herstellers aus Amerika, der oft als Synonym für die Sportart verwendet wird.

Seit 2020 gibt es auch in Augsburg die Möglichkeit, den Sport professionell zu betreiben. Der eigenständige Verein wurde von drei Freunden gegründet und hat derzeit 38 Mitglieder. Tobias Micheler trainiert die Spielerinnen und Spieler einmal die Woche. Mittwochs treffen sich die Vereinsmitglieder zum freien Spielen; auch externe Personen dürfen dazukommen. Gespielt wird in Augsburger Parks oder im Winter in Hallen. Das dritte Mal in Folge stellt der Augsburger Verein eine Mannschaft in der Zweiten Bundesliga, die sich ab Oktober gegen weitere 48 Teams durchsetzen muss.

Die Idee zu Roundnet wird zufällig im Urlaub geboren

Erfunden wurde das lustige Trampolin-Spiel schon vor über 35 Jahren von dem amerikanischen Spielzeughersteller Jeff Knurek. Etwa drei Jahre lang konnte man das Outdoor-Spiel in Spielzeugläden in Amerika erwerben, danach verschwand es aus den Regalen. Nach über zehn Jahren kam das überraschende Comeback von „Spikeball“. Der Amerikaner Chris Ruder und seine Freunde nahmen das damals erworbene Set mit in den Urlaub und wurden von zahlreichen Menschen auf das Netz mit den gelben, orangen oder blauen Füßchen angesprochen. Ruder beschloss, das Spiel wieder großzumachen. Zusammen mit seinen Freunden erwarb er 2007 die Markenrechte an „Spikeball“: 800 US-Dollar zahlten sie dafür. Zusätzlich ließen sie die Idee patentieren. Die zunehmende Popularität sorgte schließlich dafür, dass sich Ruder zum Schutz des Markennamens einen neuen Namen für die Sportart ausdenken musste: Roundnet war geboren. Einige Jahre baute Ruder „Spikeball Inc.“ neben seinem Vollzeitjob auf: 2013 kündigte er und widmete sich voll und ganz seinem Unternehmen. Das zahlt sich bis heute aus: Das Unternehmen machte vergangenes Jahr einen Umsatz von 15 Millionen US-Dollar.

Und wie funktioniert das Spiel? Roundnet ist in der Gruppe der Rückschlagspiele einzuordnen. Dabei stehen sich zwei Zweier-Teams rund um das Netz gegenüber. Sobald einer von zwei Aufschlägen über das Netz zu den Gegnern gebracht wurde, müssen diese mit maximal drei Berührungen den Ball zurück auf das Netz spielen. Ziel ist es, den Ball so zu dem gegnerischen Team zu bringen, dass dieses ihn nicht mehr regelkonform zurückbringen kann und so ein Punkt erzielt wird. Dabei lebt der Sport vom „fair play“, da es keine festen Schiedsrichter gibt. Ein Spiel wird meist bis 15 oder 21 Punkten in zwei Gewinnsätzen ausgetragen. Dabei bewegen sich die Spielerinnen und Spieler 360 Grad um das Netz, während es keine Spielfeldbegrenzung gibt.

Frauenquote im Roundnet: Dort gibt es Ausbaubedarf

Wie bei vielen anderen Sportarten auch, ist bei Roundnet ein deutlicher Männerüberschuss feststellbar: in Deutschland gibt es nur circa 30 Prozent Spielerinnen. Die Zahlen kommen von Roundnet Germany, dem deutschen Roundnet-Verband, der auf der eigenen „Playerzone“ Turniere organisiert. Eine Entwicklung hin zu einer stärkeren Frauenbeteiligung sieht Alexa Peusch dennoch. Sie ist Vize-Weltmeisterin in Roundnet und setzt sich für Frauen in der Sportart ein. „Früher gab es, wenn überhaupt, mal Mixed-Turniere (ein Mann-Frau-Team), heute kommen fast auf jeder Niveaustufe reine Frauen-Spiele zustande“, berichtet Peusch. „Das Niveau bei den Damen ist unfassbar hoch geworden. Das hat man auch bei der Weltmeisterschaft 2024 in Großbritannien gesehen“, betont sie. Dennoch gäbe es natürlich noch Ausbaubedarf.

Auch im Augsburger Roundnet Club sind deutlich mehr Männer aktiv: aktuell sind lediglich 25 Prozent Frauen im Verein gemeldet. „Jede Frau ist herzlich willkommen“, sagt Trainer Tobias Micheler in Bezug auf die Geschlechterungleichheit im Verein. „Viele Frauen sind oft mittwochs beim freien Spielen dabei, sagen aber bewusst, dass sie keine Lust haben, den Sport kompetitiv zu betreiben.“, so Micheler. Jeder, der Interesse hat, in den Verein hineinzuschnuppern, könne das gerne machen – egal welchen Alters oder Geschlechts, so Tobias Micheler. Vielleicht könne der Verein dann auch irgendwann an der Europameisterschaft teilnehmen. Und die wird in diesem Jahr übrigens in Marburg ausgerichtet.