14-jähriges Schachtalent Leonardo Costa hat keine Angst vor großen Namen

Plus Beim Augsburger Großmeisterturnier gilt der 14-jährige Leonardo Costa als großes Talent, das unter starken Gegnern Erfahrung sammeln soll. Costa hat ganz andere Ansprüche an sich.

Von Andrea Bogenreuther

Leonardo Costa ist 14 Jahre alt und in jeder Hinsicht ein ungewöhnlicher Junge. Einer, der gern und für sein junges Alter außergewöhnlich gut Schach spielt, aber im Gegensatz zu vielen anderen Gleichaltrigen lieber persönlich seinen Gegnern gegenübersitzt, als sich in Online-Partien zu messen. Das erzählt jedenfalls sein Vater Vincenco Costa, der seinen Sohn aus München nach Augsburg begleitet hat. Denn Leonardo tritt erstmals beim traditionsreichen Augsburger Schach-Großmeisterturnier über den Jahreswechsel an. Zehn Tage lang bis zum 5. Januar wird der Schüler im Schachraum des Hotels Ibis in der Hermannstraße täglich eine Partie gegen einen hochklassigen Herausforderer bestreiten.

