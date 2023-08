Adrian Hasas nutzt seinen "Heimvorteil" bei den Junior Bavarian Open

Plus Das große internationale Jugendturnier mit über 300 Jugendlichen Tennisspielern und Tennisspielerinnen war für den TC Schießgraben ein voller Erfolg – obwohl die Organisatoren mit widrigen Wetterbedingungen zu kämpfen hatten.

Für den Tennisclub Schießgraben Augsburg war es ein ganz besonderes Ereignis – die vierte Auflage der Junior Bavarian Open. Das hochklassige Juniorenturnier, das der „Tennis Europe Turnierserie“ angehört, gastierte beim Augsburger Tennisclub. Und der Gastgeber durfte gleich einen besonderen Rekord vermelden: 316 Tennistalente suchten in den Altersklassen U14 und U16 in der Einzel- sowie Doppelkonkurrenz ihre Sieger.

Noch nie war die Teilnehmerzahl höher als in diesem Jahr, teilten die Organisatoren um Michael Thor mit. Doch nicht nur dieser Aspekt erfreute ihn und seine Kollegen. Denn mit Teresa Strasser, Louisa Schütz, Leonard Evers, Ben Wieczorek, Luis Bayer, Moritz Raus, Noah Piller, Jaron Held und Kilian Thurner durften sich auch einige Eigengewächse des TCS mit der großen nationalen und internationalen Konkurrenz messen.