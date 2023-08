Tennis

Favorit Benjamin Hassan erreicht Viertelfinale der Schwaben Open

Plus In einem engen Duell setzt sich der Deutsch-Libanese mit 6:4 und 6:4 gegen den jungen Belgier Gilles-Arnaud Bailly durch. In der Weltrangliste stand Hassan nie besser dar als in diesem Jahr.

Es war ein hartes Stück Arbeit, bis Benjamin Hassan auf dem Center Court des TC Augsburg seine Siegerfaust ballte und sich freuen durfte. Nach einer Stunde und 21 Minuten war es so weit: Mit einem gezielten Returnwinner setzte der Deutsch-Libanese den Schlusspunkt in der Achtelfinalpartie. Mit 6:4 und 6:4 bezwang Hassan den Belgier Gilles-Arnaud Bailly. "Es war ein sehr enges und anstrengendes Spiel", sagte der 28-Jährige im Anschluss an das Aufeinandertreffen.

Mit dem jungen Belgier hatte Hassan, der auf der Setzliste der Einzelkonkurrenz auf Platz zwei geführt wird, ein echtes Nachwuchstalent erwischt. Der erst 17-jährige Bailly hatte in der ersten Runde den Deutschen Marko Topo mit 6:1 und 6:2 bezwungen. "Er ist ein sehr guter Junge. Wenn er so weitermacht, werden wir noch einiges von ihm hören", sagte Hassan über seinen Kontrahenten.

