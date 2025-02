Türkspor Augsburg startet ohne Torjäger in die Rückrunde

Eine bessere Vorbereitung hätte sich Türkspor Augsburg wohl nicht wünschen können. In vier Spielen feierte die Mannschaft von Trainer Ajet Abazi vier Siege, den jüngsten Erfolg sogar beim 2:0-Erfolg über den FC Augsburg II am vergangenen Samstag. Zuvor besiegte Türkspor Aindling mit 6:1, Aystetten und Griesbeckerzell mit jeweils 3:1. Dennoch gab es auch überraschende Neuigkeiten beim Bayernligisten. Einer der Toptorschützen und Leistungsträger der vergangenen Spielzeiten verlässt den Verein in der Winterpause.

Vor allem in den vergangenen Spielzeiten hing der Erfolg von Türkspor Augsburg oft von Stürmer Jeton Abazi ab. Nun hat er den Klub in Richtung Türkgücü Königsbrunn verlassen. Den Augsburgern dürfte dieser Verlust schmerzen, auch in dieser Spielzeit erzielte er fünf Treffer und ist damit zweitbester Torschütze des Teams. Für ihn heißt es nun Bezirksliga Schwaben Süd statt Bayernliga. Sein Vater und Türkspor-Coach Ajet Abazi möchte nicht allzu viel über die Gründe sprechen. Er sagt: „Darauf brauche ich nicht einzugehen, das muss auch keiner wissen. In Königsbrunn hat er viele Freunde, er ist auch etwas kürzer getreten. Daher ist die Entscheidung bei ihm so gefallen.“

Der Trainer blickt lieber auf den Kader, den er derzeit hat. Und der wurde in der Winterpause noch einmal verstärkt. „Die wichtigste Personalie war sicherlich Michael Loroff vom FC Pipinsried. Mit ihm haben wir einen guten Keeper geholt, den wir brauchen“, betont Abazi. Der bisherige Stammkeeper Batuhan Tepe hatte sich in Sonthofen am Ende des Jahres das Kreuzband gerissen. Mittlerweile sei er operiert worden, er fehle dem Team aber sicherlich bis Saisonende und wahrscheinlich auch noch einige Zeit darüber hinaus, sagt Abazi. Weiterhin verstärken Valdrin Katana (Türkgücü München), Timo Lutz (FC Kempten), Eldar Abilov (TSV Göggingen) Yasin Özuzun und Ilhan Lokvancic die Augsburger.

Mit diesen Transfers haben die Augsburger ihre Kaderplanung zumindest vorerst abgeschlossen. „Wir suchen derzeit nicht mehr nach irgendetwas. Natürlich kann immer etwas passieren, aber wir sind in der Zusammenstellung sehr zufrieden“, erklärt Abazi. Das unterstreichen auch die Ergebnisse im Jahr 2025. Die Spiele seien über 90 Minuten zufriedenstellend gewesen, einige Akteure hätten auch etwas mehr Einsatzzeit bekommen. „Ich habe gesehen, dass ich auch auf jeden Spieler zurückgreifen kann“, freut sich Abazi. Nur die Grippewelle habe zuletzt etwas bei den Augsburgern eingeschlagen. Man hoffe aber, dass alle bis zum Punktspielstart am 1. März beim TSV Grünwald wieder fit seien. Mit 13 Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz kann Türkspor jedenfalls deutlich entspannter in das Jahr starten als in den beiden Vorjahren.