Das hat der neue Spielertrainer Schröttle mit Türkspor vor

Bei Türkspor Augsburg hat sich in der Sommerpause einiges getan. Große Teile der Mannschaft haben sich verändert, auch der Cheftrainer ist nun ein anderer. Der 33-jährige Spielertrainer Simon Schröttle folgte auf Ajet Abazi, der inzwischen den Bezirksligisten TSV Gersthofen trainiert. Schröttle war zuletzt beim FC Gundelfingen aktiv. Seine erste Herausforderung besteht darin, den großen Umbruch bei einem Fußball-Bayernligisten zu moderieren. „Das war mir bei unseren ersten Gesprächen bereits bewusst, dass wir einige Veränderungen in der Mannschaft haben werden“, erklärt Schröttle und schiebt vielsagend hinterher: „Bei manchen Spielern haben wir auch nicht zwingend versucht, sie zu halten.“

Der neue Coach legt extrem viel Wert auf Taktik, schon in frühen Jahren beschäftigte er sich intensiv mit Aufstellungen und taktischen Formationen. Vor drei Jahren schrieb er das Buch „Positionen im modernen Fußball – Was ein Spieler auf welcher Position können muss und wie man es trainiert“. Als Spieler stand er in der U19-Bundesliga als Kapitän für den FC Augsburg auf dem Platz, trainiert wurde Schröttle in der Jugend unter anderem von Startrainer Thomas Tuchel.

Nun möchte der ambitionierte Spielertrainer mit den Augsburgern „nicht gegen den Abstieg spielen“. Schröttle sagt: „Den Klassenerhalt möchten wir ohne Relegation fix machen. Die Liga schätze ich sehr stark ein. Mit Pipinsried gibt es auch einen klaren Favoriten auf die Meisterschaft.“ Mit zwei direkten Abstiegsplätzen und zwei Relegationsrängen sei der Kampf um den Klassenerhalt „heftig“. Schröttle denkt, dass es einige Mannschaften geben werde, die im unteren Tabellenbereich während der Saison kämpfen müssten.

Der Spielertrainer ist ein Freund davon, mit taktischen Plänen auf veränderte Spielsituationen zu reagieren. In seiner Mannschaft sieht er die Qualität, um mit viel Ballbesitz zu agieren. „Wir werden defensiv dennoch sicher stehen müssen, um gegen den Ball die Gegner auch mal auf uns zukommen zu lassen. Gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte müssen wir schon anders agieren als gegen Teams aus dem unteren Bereich. Es gibt viele Klubs mit großer Qualität.“ Letztlich sei es wichtig, flexibel zu bleiben und anpassungsfähig zu sein, so der 33-Jährige.

Emre Kurt spielt künftig in der Kreisliga für den FC Tur Abdin Augsburg

Einen Leistungsträger der vergangenen Jahre gilt es dabei zu ersetzen. Emre Kurt wechselte zum FC Tur Abdin Augsburg in die Kreisliga. Bereits in der Rückrunde hatte er den Schritt angekündigt, kürzertreten zu wollen. „Er hat es sehr früh und sehr gut kommuniziert. Ein Spieler wie er fehlt natürlich, weil er eine wahnsinnige Qualität hat. Aber wir haben es geschafft, auf seiner Position mit mehreren Spielern nachzurüsten“, so Schröttle. Das Ziel sei, ihn als Mannschaft zu ersetzen. Die Kaderplanung ist vor dem Start beim FC Deisenhofen am Samstag (14 Uhr) noch nicht vollständig abgeschlossen. Schröttle sagt: „Wir möchten auf jeden Fall noch einen Stürmer holen.“