Dramatik in der Schlussphase

Die Basketballerinnen des TV Augsburg haben in der 1. Regionalliga Südost zu Beginn der Saison eine bitter Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den hochkarätig besetzten SB DJK Rosenheim verlor die Mannschaft von Spielertrainerin Mirijam Unger mit 62:64 – und das denkbar unglücklich in den letzten Sekunden. „Das zweite Viertel war ein Knackpunkt. Da haben wir offensiv gar nichts auf die Reihe gebracht“, erklärte Unger. Tatsächlich lief der TVA nach einem guten Start lange einem Rückstand hinterher.

Vor allem im zweiten Viertel stockte die Offensive: einfache Korbleger fanden nicht ihr Ziel, Würfe von außen sprangen wieder heraus. Rosenheim, das mit mehreren ehemaligen Bundesliga-Spielerinnen und sogar Nationalspielerinnen angereist war, nutzte die Schwächephase konsequent. Nach der Pause zeigten die Augsburgerinnen jedoch Moral und kämpften sich Punkt für Punkt zurück.

Freiwürfe entscheiden drei Sekunden vor Schluss die Partie

Dramatisch wurde es in der Schlussphase: Der TVA glich 20 Sekunden vor Ende aus. Dann aber folgte die entscheidende Szene – und ein bitteres Missverständnis. „Wir haben die zweite Halbzeit gut begonnen und dann hab ich es verbockt“, so Unger. Sie hatte nicht auf die Uhr geachtet und glaubte, man habe noch Zeit. Stattdessen ermöglichte der TVA so Rosenheim den Sieg. Nach Foul und Freiwürfen gelagen dem Gastgeber drei Sekunden vor Schluss die entscheidenden Punkte.

Trotz der Niederlage wollte die Spielertrainerin die starke Leistung ihrer Mannschaft nicht kleinreden. „Rosenheim hat einen krassen Kader. Es war auch ein cooles Spiel und ein sympathischer Gegner. Solche Teams können gerne aufsteigen“, meinte sie anerkennend. Mit dem Heimspiel gegen den ESV Staffelsee (Sonntag, 19.30 Uhr) setzt der TVA die Saison fort. Dort wollen die Augsburgerinnen zeigen, dass die unglückliche Pleite gegen Rosenheim keine Spuren hinterlassen hat. Man habe gezeigt, dass man mit solchen Gegnern mithalten könne, so Unger. Es gelte jetzt, die positiven Dinge mitzunehmen und die Fehler abzustellen.