Der Trainer der DJK Hochzoll findet die richtigen Kniffe

Plus Die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Hochzoll gewinnen mit 3:0 gegen den SV Lohhof II. Doch so klar war das Ergebnis nicht.

Von Robert Götz

Eigentlich sieht alles nach einem deutlichen Sieg für die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll aus. Mit 3:0 (25:15, 25.12, 25:18) bezwangen die Gastgeberinnen am Samstagabend in eigener Halle den SV Lohhof II. In etwas mehr als 70 Minuten war der fünfte Sieg im sechsten Saisonsieg bewerkstelligt.

DJK-Trainer Fabian Gumpp drehte an den richtigen Rädchen

Doch DJK-Trainer Fabian Gumpp wollte das nicht so stehen lassen. „Das Ergebnis täuscht oft. Wir lagen in jedem Satz erst einmal hinten und taten uns längere Zeit sehr schwer.“ Doch Gumpp fand an diesem Abend immer wieder die richtige Feineinstellung, drehte an den richtigen taktischen Rädchen und so fanden seine Spielerinnen jedes Mal in die Erfolgsspur zurück. „Das ist oft ganz unterschiedlich, je nach Situation“, sagt Gumpp. „Das sind oft Kleinigkeiten. Wir greifen dann etwas mehr über die Diagonale an, spielen einen kurzen Ball auf die Position drei oder nehmen mit dem Aufschlag eine andere Spielerinnen unter Druck.“

