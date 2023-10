Volleyball

vor 52 Min.

Hochzoller Volleyballerinnen präsentieren sich diesmal heimstark

Plus Nach Niederlage gegen Eibelstadt kommen die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll gegen Erlangen zu ihrem ersten Heimsieg.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

In ihrem zweiten Spiel in der Hochzoller Zwölf-Apostel-Halle haben sich die Augsburger Volleyballerinnen endlich so heimstark gezeigt, wie sie sich das schon in ihrer ersten Partie gewünscht hätten. Die ging bekanntlich mit 0:3 gegen den TV Eibelstadt verloren. Doch beim zweiten Auftritt zu Hause zeigte sich das Team von Trainer Fabian Gumpp deutlich fokussierter und konzentrierter und sicherte sich verdient einen 3:1 (27:25, 25:22, 24:26, 25:16)-Erfolg gegen den SG SGS TV 48 Erlangen.

Nur knapp war der Vorsprung im ersten Satz

Der größte Pluspunkt dabei im Vergleich zur enttäuschenden Niederlage vor Wochenfrist: Enge Spielstände und umkämpfte Ballwechsel entschieden die Hochzollerinnen diesmal für sich. Angefangen im ersten Satz, in dem es gleich ziemlich eng zuging.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen