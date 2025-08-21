Icon Menü
Wo Laufen richtig Spaß macht: Acht reizvolle Strecken in der Region Augsburg

Jogging

Am Lech, im Wald, den Hügel hoch: Acht reizvolle Laufstrecken in der Region Augsburg

Wer auch im Sommer nicht aufs Training verzichten will, soll wenigstens Abwechslung bekommen: Acht Lauf- und Walking-Routen in der Region Augsburg, die richtig Spaß machen.
Von Wilfried Matzke
    Laufen im Siebentischwald mit seinen vielen Bächen tut auch der Psyche gut.
    Laufen im Siebentischwald mit seinen vielen Bächen tut auch der Psyche gut. Foto: Fridtjof Atterdal

    Ausdauersport, vernünftig betrieben, gilt nach einhelliger Meinung der Medizin als ideales Mittel zur Fitness und Gesunderhaltung. Kein Wunder, dass sich das Laufen einer enormen Beliebtheit erfreut. Die Sommerferien bieten die Gelegenheit, neue Routen zu entdecken. Nachfolgend werden acht Laufstrecken in der Region präsentiert, welche sich jeweils durch einen besonderen Reiz auszeichnen. Diese gut markierten Routen sind von Augsburg mit dem Auto innerhalb einer halben Stunde zu erreichen. Die Strecken eignen sich auch für Walker mit oder ohne Stöcke sowie für Wanderer.

