Stadt Augsburg informiert online über freie Parkplätze

Die Stadt Augsburg informiert ab sofort Autofahrer im Internet über die Zahl der freien Parkplätze in Innenstadt-Parkhäusern. Die Plattform nutzt die Daten, die auch ins Parkleitsystem eingespielt werden. Die neuen Informationen sollen nur ein erster spürbarer Schritt auf dem Weg zum Thema „Smart City“ sein, also der großflächigen Nutzung von Daten, um Abläufe in Augsburg besser zu steuern.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wolfgang Hübschle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis