"Wildwest-Szenen" vor einem Einkaufsmarkt verursachen großen Polizeieinsatz

Nachdem der Marktleiter in Stadtbergen einer Gruppe angetrunkener Personen den Zugang verwehrt, kommt es zum Tumult. Die Auseinandersetzung löst einen größeren Polizeieinsatz aus.

Ein größeres Aufgebot der Polizei war nötig, um am Samstagnachmittag eine Auseinandersetzung vor einem Supermarkt in Stadtbergen in den Griff zu bekommen. In der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums spricht man von "Wildwest-Szenen", die sich vor dem Einkaufsmarkt im Virchow-Viertel zugetragen haben.

Nach Angaben der Einsatzzentrale waren in die Auseinandersetzung vier Personen verwickelt, die angetrunken waren und unbedingt in den Supermarkt wollten, obwohl sie zuvor ein Hausverbot bekommen hatten. Als der Marktleiter ihnen den Zugang verwehrte, kam es zu Handgreiflichkeiten, die gegen 15 Uhr einen größeren Polizeieinsatz auslösten. Es gab drei Leichtverletzte.

Polizeibeamte aus Augsburg und Gersthofen fuhren zu dem Einsatzort in Stadtbergen

Etwa zehn Streifen aus Augsburg und Gersthofen mussten ausrücken, um die Lage vor Ort in den Griff zu bekommen. Vier Personen mussten gefesselt werden, so die Polizei. Eine Person flüchtete auf dem Fahrrad, wurde später aber neben dem Rad liegend aufgefunden. An dem Streit waren eine 34-jährige Frau und drei Männer im Alter zwischen 35 und 52 Jahren beteiligt. Vier von ihnen müssen sich jetzt wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten, eine Person wegen Trunkenheit im Verkehr. Ein Hintergrund des Tumults war laut Polizei, dass Beteiligte stark betrunken waren. (eva)