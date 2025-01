Hinter den Kulissen gibt es Ärger um neuen Weinladen am Stadtmarkt

Weinkultur Österreich, Vinothek - so steht es nach wie vor am Schaufenster eines längst geschlossenen Ladens auf dem Augsburger Stadtmarkt. Für den Laden in der Obstgasse ist ein Nachmieter gefunden. Das Fünf-Sterne-Hotel Maximilian‘s möchte im Sommer einen Weinladen eröffnen. So hat es Hoteldirektor Theodor Gandenheimer gegenüber unserer Redaktion angekündigt. Man warte aber auf das endgültige Signal der Stadt. Unterdessen üben die ehemaligen Pächter des Stands weiterhin scharfe Kritik an der Stadt. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle nimmt Stellung.

Das Maximilian‘s plant, im Sommer 2025 loszulegen. „Allerdings haben wir leider noch keinen verbindlichen Termin vom Marktamt der Stadt bekommen“, sagte Gandenheimer zuletzt. Nach der Berichterstattung unserer Redaktion meldeten sich die ehemaligen Pächter. Deren Version klingt wie folgt: „Die Träume eines Hoteldirektors mit einem Vater, der Bürgermeister in Augsburg war, sind gekoppelt mit einer Ablöse unsererseits an die Stadt Augsburg.“ Die Angelegenheit liege im Landtag beim Petitionsausschuss, heißt es weiter. Es wird ferner von den früheren Pächtern geäußert, dass Wirtschaftsreferent Hübschle und Marktamtsleiter Wolfgang Färber Fehler gemacht hätten. In einem Schreiben an unsere Redaktion heißt es dazu: „Leider ist unsere Stadtspitze nicht bereit gewesen, die Angelegenheit korrekt zu lösen.“

Streit am Stadtmarkt: Ehemalige Flächen sind nicht geräumt

Mit diesen beiden Aussagen des neuen und des früheren Pächters konfrontiert, sagt Hübschle: „Es gibt keinen Rechtsstreit, sehr wohl aber unterschiedliche Rechtsauffassungen. Aus Sicht der Stadt gibt es keinen Anspruch auf die Auswahl eines bestimmten Nachmieters oder auf Ablöse.“ Diese unterschiedlichen Auffassungen seien bereits mit dem Rechtsanwalt der bisherigen Pächter diskutiert, „ohne dass es zu einer Annäherung geführt hätte“.

Des Weiteren heißt es von Seiten der Stadt: „Der Streit um eine Ablöse zwischen den ehemaligen Pächtern und der Stadt Augsburg ist grundsätzlich unabhängig von den Plänen des Hotels Maximilian‘s.“ Die Fläche sei dem Hotel mit Bescheid von September zugewiesen. Hübschle: „Da die ehemaligen Pächter die Flächen noch nicht geräumt haben, verzögert sich die Umsetzung, welche jedoch in enger Abstimmung mit Hoteldirektor Gandenheimer erfolgt.“