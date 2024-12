Öffentliche Toiletten in Augsburg machen „Weihnachtsferien“

Es ist ja beileibe nicht so, dass die Stadt Augsburg an Heiligabend und Silvester sowie den damit verbundenen Feiertagen komplett ausgestorben wäre, weil jeder daheim bleibt. Spaziergänger und Touristen sind durchaus unterwegs. Wer an diesen Tagen im Stadtgebiet jedoch unterwegs ist und womöglich ein dringendes Bedürfnis verspürt, steht vor geschlossen Türen: Nahezu alle städtischen Toiletten haben an den Feiertagen geschlossen. Dies teilt die Stadt frühzeitig mit. Lediglich am Bahnhof Oberhausen bleibt die Toilette regulär geöffnet.

Die Stadt informierte diese Woche vorab: Alle öffentlichen Toilettenanlagen schließen am 24. und 31. Dezember bereits um 14 Uhr. Alle übrigen öffentlichen Bedürfnisanstalten sind am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar ganztägig geschlossen, heißt es. Auf Anfrage erläutert die Stadt das Vorgehen: „Die öffentlichen Toiletten werden in unterschiedlichen Modellen betrieben. Neben der Verfügbarkeit von Personal spielen bei der Festlegung der Öffnungszeiten verschiedene weitere Faktoren eine Rolle.“ Exemplarisch wird von der Stadt die Toilette am Stadtmarkt genannt, die sich an den Öffnungszeiten des Stadtmarktes (am 24. sowie am 31. Dezember bis 13 Uhr) orientierte. Die Toilette am Rathausplatz orientiert sich unter anderem an den Öffnungszeiten des Christkindlesmarkts, der am 24. Dezember bis 14 Uhr geöffnet hat. Die Stadt verweist zudem auf Toiletten in der ortsansässigen Gastronomie. Einige Lokale machen bei Aktion „Die nette Toilette“ mit: Hier können Passanten die WC-Anlagen nutzen.

Toilette am Bahnhof Oberhausen spielt Sonderrolle

Die Toilette am Bahnhof in Oberhausen spiele eine Sonderrolle, heißt es weiter: „Das WC wird ohne dauerhafte Anwesenheit von Personal vor Ort betrieben.“ Somit spiele der Faktor Personal außer bei der Sicherstellung der Reinigung eine untergeordnete Rolle. Die Stadt bestätigt zudem, dass die Toiletten samt Öffnungszeiten ein Angebot an die Süchtigenszene sei, die sich täglich am Bahnhof treffe. Es gebe vor Ort kaum Alternativen.

Stadtmarkt schließt an Heiligabend um 13 Uhr

Unabhängig von den Toiletten weist die Stadt auf einige andere Änderungen hin. Der Stadtmarkt hat an Heiligabend bis 13 Uhr geöffnet. Mit einem großen Andrang von Kunden ist zu rechnen. Bereits am Montag war nicht nur am Markt, sondern in der gesamten Innenstadt viel los.

Wer zwischen den Jahren in städtischen Hallenbädern abtauchen möchte, hat folgende Regelung an zu beachten: Dienstag, 24. Dezember, Spickelbad, 8 bis 13 Uhr; Mittwoch, 25. Dezember, Hallenbad Haunstetten, 10 bis 18 Uhr; Donnerstag, 26. Dezember, Altes Stadtbad mit Sauna, 10 bis 18 Uhr; Dienstag, 31. Dezember, Hallenbad Göggingen, 10 bis 18 Uhr; Mittwoch, 1. Januar, Hallenbad Haunstetten, 10 bis 18 Uhr; Montag, 6. Januar, Altes Stadtbad, 10 bis 18 Uhr.