Ein legendäres Lokal in Augsburg erlebt einen Neustart

Das Lokal in der Ulmer Straße, nahe am Bahnhof, ist eine Institution in Oberhausen. Bekannt wurde es unter dem Namen Charly Bräu. Gastronom Charly Held war damals Namensgeber. Nach Held führte unter anderem Brauereichef Max Kuhnle das Lokal. Später stieg ein Augsburger Gastronom mit ebenfalls hohem Bekanntheitsgrad ein. Stefan „Bob“ Meitinger ist seit Dezember 2012 verantwortlich. Es war unter seiner Führung bislang vor allem eine Rock-Kneipe, die bei der Konzert-Reihe „Sommer am Kiez“ besonders in den Blickpunkt rückte. In den zurückliegenden Monaten war das Lokal geschlossen. Nun tut sich Neues. Eröffnung ist am Donnerstag, 20. Februar. Das Gesicht des Lokals ändert sich.

Habo‘s Bierschänke heißt das Lokal künftig

Habo‘s Bierschänke ist an der Fassade des Eckgebäudes bereits zu lesen. Drinnen sind Arbeiter zugange. Am 20. Februar steht die Wiedereröffnung an. Meitinger hat einen Partner ins Boot geholt. Es ist ein in der Kneipenszene bekannter Namen. Das Gersthofer Urgestein Bernhard Happacher macht mit. Der Name Habo setzt sich aus einer Kombination von Happacher und Bob zusammen, das kleine „s“ als Apostroph taucht im Unternehmen von Meitinger auf, das als Bob‘s firmiert. Happacher und Meitinger hatten im Vorjahr bereits auf der Kirchweih in Gersthofen kooperiert.

Chris Ress, Geschäftsführer von Bob‘s, sagt auf Anfrage: „Ziel ist es, die Wirtshauskultur mit eigener Brauerei wieder in Oberhausen zu etablieren.“ Tradition und Moderne würden gemischt. Als Partner ist die heimische Brauerei Rotes Pony gewonnen worden. Auch diese Biere sind künftig im Ausschank. Seit September 2024 wurde umgebaut. Ress sagt, dass „ein ordentlicher sechsstelliger Betrag“ investiert worden sei. Das Geld floss in die Ertüchtigung der Brauerei, der Schanktechnik und weitere Umbauten.

Aus Punkrock-Kneipe wird eine Bierschänke

Das Gesicht des Lokals werde sich ändern, informiert Ress. Aus einer Punkrock-Kneipe werde eine „traditionell andere“ Bierschänke mit Restaurant. In den Räumen stehen Tanks des selbst gebrauten Biers. Brauereiführungen mit anschließender Verköstigung runden das Angebot ab. Ress: „Wir erwarten, mit der Konzeptänderung eine Bereicherung für Oberhausen zu werden.“ Das Lokal hat täglich ab 17 Uhr geöffnet. Montags und dienstags herrscht Betrieb in der Bierschänke (keine Küche), an den anderen Tagen hat zudem das Restaurant offen.

In Oberhausen ist der Umbau nahezu abgeschlossen. Am Kuhsee hat Bob‘s das Ausflugslokal übernommen. Aus der Seelounge wird das Bootshaus. Im Frühjahr ist Start. Verzögerungen gibt es hingegen bei einem anderen gastronomischen Projekt. Das Lokal am Hauptbahnhof, das ebenfalls von Bob‘s betrieben werden soll, wird wohl nicht vor 2026 eröffnet.