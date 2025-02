Ein legendäres Lokal in Augsburg erlebt einen Neustart

Das Lokal in der Ulmer Straße, nahe am Bahnhof, ist eine Institution in Oberhausen. Bekannt wurde es unter dem Namen Charly Bräu. Gastronom Charly Held war damals Namensgeber. Nach Held führte unter anderem Brauereichef Max Kuhnle das Lokal. Später stieg ein Augsburger Gastronom mit ebenfalls hohem Bekanntheitsgrad ein. Stefan „Bob“ Meitinger ist seit Dezember 2012 verantwortlich. Es war unter seiner Führung bislang vor allem eine Rock-Kneipe, die bei der Konzert-Reihe „Sommer am Kiez“ besonders in den Blickpunkt rückte. In den zurückliegenden Monaten war das Lokal geschlossen. Nun tut sich Neues. Eröffnung ist am Donnerstag, 20. Februar. Das Gesicht des Lokals ändert sich.

