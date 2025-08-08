Streit um teuren Fahrradweg: ADFC drängt auf Ausbau am Kirschenweg

In der Diskussion über den geplanten Radweg in Verlängerung des Kirschenwegs zwischen Hammerschmiede und Firnhaberau hat sich jetzt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub zu Wort gemeldet und ein Plädoyer für den Ausbau gehalten. Der von Ackerflächen eingerahmte Kiesweg, der auf drei Meter verbreitert und asphaltiert werden soll, werde nicht nur von den Bewohnern genutzt, sondern auch von Ausflüglern zwischen Lech und Autobahnsee, so Augsburgs ADFC-Vorsitzender Michael Liebert. Zudem sei der Weg in jetzigem Zustand zu schmal. „Man darf nicht vergessen, dass der Weg nicht nur von Radfahrenden genutzt wird, sondern auch von Spaziergängern, Gassigehern, Joggern, Eltern mit Kinderwagen etc.“, so Liebert. Sie profitierten alle von einer Verbreiterung und Asphaltierung. Nicht zuletzt sei die Maßnahme Teil des Radnetzplans, der 2015 mit den Stimmen der CSU beschlossen worden war.

Wie berichtet will die Stadt das etwa 200 Meter lange Wegstück für rund 250.000 Euro herrichten. An der Kiesdecke seien so oder so Unterhaltsmaßnahmen fällig, so Baureferent Steffen Kercher. Nach Anliegerprotesten gegen den Radwegausbau verzichtet die Stadt auf Baumpflanzungen und will das Thema Straßenbeleuchtung kritisch prüfen. Bei Bürgern vor Ort kommen die Pläne insgesamt nicht gut an - sie fürchten teils eine Art Rad-Autobahn. Die CSU, die bisher mit den Grünen für den Radwegausbau war, forderte angesichts des erneut artikulierten Widerstands zuletzt, die Planungen auf Eis zu legen. Im Herbst soll es einen Bericht der Verwaltung geben, wobei die Fürs und Widers des Radwegausbaus bereits seit Jahren diskutiert wurden.

Bürgerliche Mitte will neuen Beschluss im Herbst

Die Bürgerliche Mitte, die den Radwegausbau anfangs skeptisch sah, nach einer Verkehrszählung schlussendlich aber zustimmte, kritisierte am Donnerstag CSU und SPD für ihr öffentliches „Schaulaufen“. Es sei unklar, was die CSU eigentlich wolle. „Die einzige Erklärung ist, dass sich die CSU nicht traut, zu ihrem eigenen Beschluss zu stehen und sich bei den Kritikern im Stadtviertel Lieb Kind machen will. Gleichzeitig hat die CSU aber nicht genug Rückgrat, um ihrem grünen Koalitionspartner klar zu sagen, dass sie den Ausbau des Radwegs jetzt auf einmal nicht mehr will”, so Lars Vollmar (FDP). Allerdings laviere auch die SPD herum, indem sie gegen den Radwegausbau stimmte, dies vermeintlich aber an Bäumen und Laternen festmache. Man werde nun für den Herbst eine klare Entscheidung für einen Ausbau in abgespeckter Form beantragen, so Vollmar. Der bisherige Beschluss, der das Thema Straßenbeleuchtung offen ließ, solle aufgehoben werden.