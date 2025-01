Stadt will die Bergstraße in Göggingen umbauen

Die Stadt Augsburg hat nun ihre Überlegungen, die Bergstraße in Göggingen (sie verbindet die Gögginger Straße mit der Gabelsbergerstraße) umzubauen, konkretisiert. Wie berichtet ist vorgesehen, die Bushaltestellen barrierefrei umzubauen und neuen Aufstellflächen für Radler an den Ampeln einzurichten. Zentral ist aber der Straßenabschnitt auf Höhe der Gaststätte „Berghof“. Die Planungen sehen vor, die Fahrbahnbreite an der platzartigen Kreuzung deutlich zu verschmälern. Dafür müssten etwa 20 Stellplätze wegfallen.

Die Stadt führt an, dass die Straßenbreite im oberen und unteren Bereich der Bergstraße bei etwa 14 Metern liegt und sich an der platzartigen Kreuzung fast verdoppelt. Weil in diesem Kreuzungsbereich fünf Straßen aufeinandertreffen, sei die Stelle unübersichtlich. Die Stadt will die Fahrbahn schmaler gestalten und die so gewonnene Fläche für eine kleine Grünfläche nutzen. Für Fußgänger wird wegen des kleineren Straßenquerschnitts die Überquerung einfacher, abbiegende Autos müssen zudem langsamer fahren.

Icon Vergrößern So sieht die Kreuzung in der Bergstraße aktuell aus. Foto: Peter Fastl (Archiv) Icon Schließen Schließen So sieht die Kreuzung in der Bergstraße aktuell aus. Foto: Peter Fastl (Archiv)

Politisch ist die Idee umstritten. Die SPD wetterte bei der Vorstellung der Pläne bereits gegen die Idee, in dem Viertel mit Parkplatznot jetzt Stellplätze zu streichen. Es habe nichts mit Verkehrswende zu tun, Anwohner ohne Not auf die Palme zu bringen. Eine Parkraumanalyse der Stadt hatte 2023 ergeben, dass es im Viertel um die 370 Stellplätze gibt, auf denen mittlerer bis hoher Parkdruck lastet. Insgesamt gibt es in der Bergstraße um die 65 Stellplätze.

Die Stadt will nun von Bürgern ein Meinungsbild einholen und hat unter machmit.augsburg.de/bergstrasse eine Projekt-Website erstellt. Voraussichtlich im Frühjahr soll dann der Stadtrat entscheiden. Umgesetzt werden soll die Maßnahme 2026.