Tennis in Augsburg: Adressen, Kosten und Vereine

In diesem Artikel verraten wir Ihnen wie viele Tennisplätze es in Augsburg gibt, wo diese liegen und wie viel es kostet darauf Tennis zu spielen.

Tennis galt lange Zeit als teure und elitäre Sportart. Auch heute spielen deutlich weniger Menschen Tennis in einem Verein als beispielsweise Fußball, Handball oder auch Tischtennis. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Grundregeln von Tennis vor, listen alle Tennisplätze sowie Vereine in Augsburg auf und verraten Ihnen wie viel der Tennissport wirklich kostet.

Tennis in Augsburg: alle Vereine, Preise und Tennisplätze bzw. Tennishallen

TC Augsburg

Adresse: Professor-Steinbacher-Straße 6a, 86161 Augsburg

Gründung: 1900

Anzahl der Tennisplätze: 6 indoor, 20 outdoor

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9.00 bis 12.00 Uhr. Dienstag und Donnerstag zusätzlich zwischen 16.00 und 19.00 Uhr.

Montag bis Freitag: 9.00 bis 12.00 Uhr. Dienstag und Donnerstag zusätzlich zwischen 16.00 und 19.00 Uhr. Kosten: Eine Schnuppermitgliedschaft beginnt bei 50 Euro; eine ordentliche Mitgliedschaft bei 480 Euro. Die aktuellen Preise inklusive aller Rabattierungen und Familienoptionen finden Sie auf dem Anmeldeformular des TC Augsburg .

Kosten: Eine Schnuppermitgliedschaft beginnt bei 50 Euro; eine ordentliche Mitgliedschaft bei 480 Euro. Die aktuellen Preise inklusive aller Rabattierungen und Familienoptionen finden Sie auf dem Anmeldeformular des TC Augsburg.
Kontakt: Den TC Augsburg erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 55 13 16 sowie per E-Mail unter buero@tc-augsburg.de.

Den TC erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 55 13 16 sowie per E-Mail unter buero@tc-augsburg.de. Anfahrt und Parken: Über die Haltestelle "Schertlinstraße" erreichen Sie den TC Augsburg innerhalb einer Viertelstunde zu Fuß. Vor dem TC Augsburg stehen Parkmöglichkeiten in ausreichender Anzahl zur Verfügung.

TC Schwaben Augsburg

Adresse: Gabelsbergerstraße 125, 86199 Augsburg

Gründung: 1948

Anzahl der Tennisplätze: 2 indoor, 11 outdoor

Öffnungszeiten: Montag: 13.00 bis 23.00 Uhr, Dienstag: 11.00 bis 23.00 Uhr, Mittwoch: 11.00 bis 23.00 Uhr, Donnerstag 12.00 bis 23.00 Uhr, Freitag 12.00 bis 23.00 Uhr, Samstag: 12.00 bis 18.00 Uhr und Sonntag: 10.00 bis 21.00 Uhr.

Montag: 13.00 bis 23.00 Uhr, Dienstag: 11.00 bis 23.00 Uhr, Mittwoch: 11.00 bis 23.00 Uhr, Donnerstag 12.00 bis 23.00 Uhr, Freitag 12.00 bis 23.00 Uhr, Samstag: 12.00 bis 18.00 Uhr und Sonntag: 10.00 bis 21.00 Uhr. Kosten: Die Mitgliedschaft im TC Schwaben Augsburg kostet 350 Euro pro Saison. Die aktuelle Preistabelle des TC Schwaben Augsburg finden Sie auf der offiziellen Webseite des Tennisclubs.

Kosten: Die Mitgliedschaft im TC Schwaben Augsburg kostet 350 Euro pro Saison. Die aktuelle Preistabelle des TC Schwaben Augsburg finden Sie auf der offiziellen Webseite des Tennisclubs.
Kontakt: Den TC Schwaben Augsburg erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 970 55 sowie per E-Mail unter tennis@tc-schwaben.de.

Den TC erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 970 55 sowie per E-Mail unter tennis@tc-schwaben.de. Anfahrt und Parken: Sie erreichen den TC Schwaben Augsburg nach wenigen Minuten zu Fuß von der Haltestelle "Bergstraße" aus. Alternativ können Sie vor dem Vereinsgelände parken.

Tennis-Club Schießgraben Augsburg e.V.

Adresse: Stadionstraße 11a, 86159 Augsburg

Gründung: 1930

Anzahl der Tennisplätze: 3 indoor, 16 outdoor

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag: 10.30 bis 23.00 Uhr.

Montag bis Sonntag: 10.30 bis 23.00 Uhr. Kosten: Der Jahresbeitrag im Tennisclub Schießgraben Augsburg beginnt bei 380 Euro für ein aktives Einzelmitglied. Eine Auflistung aller Jahresbeiträge finden Sie auf der offiziellen Webseite des Tennisclubs.

Kosten: Der Jahresbeitrag im Tennisclub Schießgraben Augsburg beginnt bei 380 Euro für ein aktives Einzelmitglied. Eine Auflistung aller Jahresbeiträge finden Sie auf der offiziellen Webseite des Tennisclubs.
Kontakt: Den Tennis-Club Schießgraben erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 52 84 38 sowie per E-Mail unter office@tennisclub-schiessgraben.de.

Den Tennis-Club erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 52 84 38 sowie per E-Mail unter office@tennisclub-schiessgraben.de. Anfahrt und Parken: Innerhalb weniger Minuten erreichen sie den TC Schießgraben Augsburg , der sich im Wittelsbacher Park befindet, über die Haltestelle "Kongress am Park". Wenn Sie mit dem Auto anreisen können Sie direkt vor dem Vereinsgelände parken.

TSG Augsburg-Hochzoll 1889 e.V.

Adresse: Wilhelm-Hauff-Straße 2, 86161 Augsburg

Gründung: 1889

Anzahl der Tennisplätze: 7 outdoor

Öffnungszeiten: bei guter Witterung: Montag bis Sonntag zwischen 9.00 und 22.00 Uhr.

bei guter Witterung: Montag bis Sonntag zwischen 9.00 und 22.00 Uhr. Kosten: Es wird eine einmalige Aufnahmegühr von 15 Euro erhoben. Der Monatsbeitrag für den TSG Augsburg-Hochzoll beträgt 12 Euro. Für die Abteilung Tennis werden pro Saison zusätzlich 115 Euro berechnet. Alle aktuellen Gebühren und Beiträge finden Sie auf der offiziellen Webseite der TSG Augsburg-Hochzoll .

Kosten: Es wird eine einmalige Aufnahmegühr von 15 Euro erhoben. Der Monatsbeitrag für den TSG Augsburg-Hochzoll beträgt 12 Euro. Für die Abteilung Tennis werden pro Saison zusätzlich 115 Euro berechnet. Alle aktuellen Gebühren und Beiträge finden Sie auf der offiziellen Webseite der TSG Augsburg-Hochzoll.
Kontakt: Die TSG Augsburg-Hochzoll erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 6 59 59 sowie per E-Mail unter sport@tsghochzoll.de.

Die erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 6 59 59 sowie per E-Mail unter sport@tsghochzoll.de. Anfahrt und Parken: Über die Haltestellen "Schwabencenter West" sowie " Wilhelm-Hauff-Straße " erreichen Sie die TSG Augsburg-Hochzoll innerhalb kurzer Zeit zu Fuß. Alternativ können Sie eine der zahlreichen Parkmöglichkeiten in der Umgebung nutzen.

Sportgemeinschaft MBB- Augsburg

Adresse: Haunstetter Straße 168, 86161 Augsburg

Gründung: 1976

Anzahl der Tennisplätze: 8 outdoor

Öffnungszeiten: während der Saison: täglich ab 8.00 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit.

Kosten: 15 Euro pro Monat.

15 Euro pro Monat. Kontakt: Die Verwaltung der Sportgemeinschaft MBB-Augsburg erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 589 45 44 oder per E-Mail unter info@mbb-sg.de. Auf der offiziellen Webseite der Sportgemeinschaft finden Sie weitere Informationen rund um die verschiedenen Sportangebote und Neuigkeiten aus dem Vereinsleben.

Kontakt: Die Verwaltung der Sportgemeinschaft MBB-Augsburg erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 589 45 44 oder per E-Mail unter info@mbb-sg.de. Auf der offiziellen Webseite der Sportgemeinschaft finden Sie weitere Informationen rund um die verschiedenen Sportangebote und Neuigkeiten aus dem Vereinsleben.
Anfahrt und Parken: Die Sportgemeinschaft MBB Augsburg befindet sich genau zwischen den beiden Haltestellen "Am Dürren Ast" und "Volkssiedlung" und ist daher sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Alternativ kann auch direkt vor dem Vereinsgelände geparkt werden.

TSV Haunstetten 1892 e.V.

Adresse: Roggenstraße 48, 86179 Augsburg

Gründung: 1892

Anzahl der Tennisplätze: 2 indoor, 11 outdoor

Öffnungszeiten: Montag: geschlossen, Dienstag bis Sonntag: 11.00 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 22.00 Uhr.

Montag: geschlossen, Dienstag bis Sonntag: 11.00 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 22.00 Uhr. Kosten: Die Mitgliedschaft bei der Abteilung Tennis des TSV Haunstetten kostet pro Jahr 292 Euro. Eine vollständige Liste aller Mitgliedsbeiträge finden Sie auf der offiziellen Webseite des TSV Haunstetten .

Kosten: Die Mitgliedschaft bei der Abteilung Tennis des TSV Haunstetten kostet pro Jahr 292 Euro. Eine vollständige Liste aller Mitgliedsbeiträge finden Sie auf der offiziellen Webseite des TSV Haunstetten.
Kontakt: Das Team der Abteilung Tennis des TSV Haunstetten erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 81 52 16 - 0 sowie per E-Mail unter info@tchaunstetten.de.

Das Team der Abteilung des erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 81 52 16 - 0 sowie per E-Mail unter info@tchaunstetten.de. Anfahrt und Parken: Direkt vor dem Vereinsheim des TSV Haunstetten befindet sich die Haltestelle "Hirsestraße". Zudem kann auf dem Parkplatz des TSV Haunstetten während des Trainings geparkt werden.

DJK Pfersee e.V.

Adresse: Wasenmeisterweg 44B, 86199 Augsburg

Gründung: 1980

Anzahl der Tennisplätze: 5 outdoor

Öffnungszeiten: nach Bedarf

nach Bedarf Kosten: Der Jahresbeitrag beträgt 72 Euro. Für eine vollständige Tabelle aller Ermäßigungsoptionen sowie den Zugriff auf die Anmeldeformulare suchen Sie bitte die offizielle Webseite des DJK Pfersee auf.

Kosten: Der Jahresbeitrag beträgt 72 Euro. Für eine vollständige Tabelle aller Ermäßigungsoptionen sowie den Zugriff auf die Anmeldeformulare suchen Sie bitte die offizielle Webseite des DJK Pfersee auf.
Kontakt: Telefonisch erreichen Sie den DJK Pfersee unter 0821 / 52 52 93. Die E-Mail Adresse lautet info@djk-pfersee.de.

Telefonisch erreichen Sie den DJK unter 0821 / 52 52 93. Die E-Mail Adresse lautet info@djk-pfersee.de. Anfahrt und Parken: Das Vereinsheim des DJK Pfersee liegt direkt an der Bundesstraße 17 und ist über die Ausfahrt "Leitershofen" erreichbar. Es stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

TSG 1885 Augsburg Lechhausen e.V

Adresse: Schillstraße 105-109, 86169 Augsburg

Gründung: 1885

Anzahl der Tennisplätze: 3 indoor, 5 outdoor

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8.00 bis 21.00 Uhr. Samstag und Sonntag: nur auf Anfrage

Montag bis Freitag: 8.00 bis 21.00 Uhr. Samstag und Sonntag: nur auf Anfrage Kosten: Die Mitgliedschaft in der Tennisabteilung der TSG 1885 Augsburg Lechhausen kostet pro Jahr 108 Euro. Die vollständige Liste mit allen Rabattierungen finden Sie auf der offiziellen Webseite der TSG 1885 Augsburg Lechhausen .

Kosten: Die Mitgliedschaft in der Tennisabteilung der TSG 1885 Augsburg Lechhausen kostet pro Jahr 108 Euro. Die vollständige Liste mit allen Rabattierungen finden Sie auf der offiziellen Webseite der TSG 1885 Augsburg Lechhausen.
Kontakt: Sie erreichen die Tennisabteilung der TSG 1885 Augsburg Lechhausen telefonisch unter 0151 / 58 19 67 57 sowie per E-Mail unter tennis.tsg1885@gmail.com.

Sie erreichen die der telefonisch unter 0151 / 58 19 67 57 sowie per E-Mail unter tennis.tsg1885@gmail.com. Anfahrt und Parken: Über die Haltestelle " Albrecht-Dürer-Straße " erreichen Sie die Tennishalle der TSG 1885 Augsburg Lechhausen fußläufig in weniger als 5 Minuten. Sie können während Ihres Trainings die vereinseigenen Parkflächen nutzen.

Stadtwerke Sportverein Augsburg e.V.

Adresse: Wildtaubenweg 15, 86156 Augsburg

Gründung: 1975

Anzahl der Tennisplätze: 8 outdoor

Öffnungszeiten: Die Öffnungszeiten variieren je nach Spielbetrieb.

Die variieren je nach Spielbetrieb. Kosten: Die Mitgliedschaft beim Stadtwerke Sportverein Augsburg e.V. kostet jährlich 154 Euro. Alle weiteren Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Vereins.

Kosten: Die Mitgliedschaft beim Stadtwerke Sportverein Augsburg e.V. kostet jährlich 154 Euro. Alle weiteren Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Vereins.
Kontakt: Sie erreichen das Team des Stadtwerke Sportvereins Augsburg telefonisch unter 0821 / 46 13 42 sowie per E-Mail unter uwe-ewig@t-online.de

Sie erreichen das Team des Stadtwerke Sportvereins telefonisch unter 0821 / 46 13 42 sowie per E-Mail unter uwe-ewig@t-online.de Anfahrt und Parken: Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln lässt sich der Stadtwerke Sportverein Augsburg über die Haltestelle "Am Eulenhorst" innerhalb kurzer Zeit erreichen. Alternativ kann vor dem Tennisheim geparkt werden.

SV Bergheim

Adresse: Am Langen Berg 5, 86199 Augsburg

Gründung: 1974

Anzahl der Tennisplätze: 4 outdoor

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: Die Öffnungszeiten hängen von der Saison sowie von den Trainingszeiten ab.

Montag bis Freitag: Die hängen von der Saison sowie von den Trainingszeiten ab. Kosten: Die Mitgliedschaft des SV Bergheim kostet jährlich 96 Euro. Für die Abteilung Tennis kommen noch separate Gebühren hinzu.

Kosten: Die Mitgliedschaft des SV Bergheim kostet jährlich 96 Euro. Für die Abteilung Tennis kommen noch separate Gebühren hinzu.
Kontakt: Die Tennisabteilung des SV Bergheim erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 99 26 03 sowie per E-Mail unter tennis@sportverein-bergheim.de. Auf der Webseite des SV Bergheim finden Sie unter anderem Bilder der neuesten sportlichen Erfolge sowie die Formulare zum Vereinsbeitritt.

Die des erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 99 26 03 sowie per E-Mail unter tennis@sportverein-bergheim.de. Auf der Webseite des finden Sie unter anderem Bilder der neuesten sportlichen Erfolge sowie die Formulare zum Vereinsbeitritt. Anfahrt und Parken: Der SV Bergheim ist ideal mit dem Auto zu erreichen und bietet großzügige Parkmöglichkeiten für seine Mitglieder an.

TBS Wünschig

Adresse: Inninger Straße 100, 86179 Augsburg

Gründung: 2002

Anzahl der Tennisplätze: 4 indoor, 6 outdoor

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8.45 bis 00.00 Uhr, Samstag: 8.45 bis 20.00 Uhr, Sonntag: 8.45 bis 22.00 Uhr.

Montag bis Freitag: 8.45 bis 00.00 Uhr, Samstag: 8.45 bis 20.00 Uhr, Sonntag: 8.45 bis 22.00 Uhr. Kosten: Die Platzmieten hängen von der gewählten Uhrzeit sowie dem Spieltag ab. Für eine tagesaktuelle Übersicht suchen Sie bitte die offizielle Webseite der Tennishalle auf.

Kosten: Die Platzmieten hängen von der gewählten Uhrzeit sowie dem Spieltag ab. Für eine tagesaktuelle Übersicht suchen Sie bitte die offizielle Webseite der Tennishalle auf.
Kontakt: Das Team von TBS Wünschig erreichen Sie während der Geschäftszeiten telefonisch unter 0821 / 82 08 2 sowie per E-Mail unter info@tbswuenschig.de.

Das Team von erreichen Sie während der Geschäftszeiten telefonisch unter 0821 / 82 08 2 sowie per E-Mail unter info@tbswuenschig.de. Anfahrt und Parken: Die Tennishalle ist nur wenige Meter vom Park and Ride Platz " Inninger Straße " entfernt.

Preise: Das kostet Tennisspielen wirklich

Eine gute Tennisgrundausstattung, die aus einem Tennisschläger, einem passenden Paar (Hallen) Turnschuhe sowie einer Hand voll Tennisbällen besteht, kann bereits ab rund 100 Euro in entsprechenden Sportfachgeschäften erworben werden. Tenniseinzelstunden beginnen bereits ab 20 bis 30 Euro. Die sogenannte Hallenmitgliedschaft, die pro Saison erhoben wird, kostet in etwa 30 Euro. Wer abseits von den Unterrichtsstunden privat Tennis spielen möchte muss mit mit etwa 500 bis 800 Euro (je nach gebuchter Uhrzeit und Verein) pro Saison. Eine Tennissaison geht meistens von Ende September bis Ende April.

Die Grundregeln von Tennis

Tennis in seiner heutigen Form wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Großbritannien erfunden. Bei Tennis handelt es sich um ein sogenanntes Rückschlagspiel. Unter diese Kategorie der Ballspiele fallen beispielsweise auch Volleyball, Squash oder Badminton. Beim Tennis wird versucht, den Tennisball unter Zuhilfenahme eines Tennisschlägers über ein horizontal abgespanntes Netz so zu schlagen, dass der Kontrahent den Tennisball nicht mehr erreichen kann. Dabei darf der Ball jeweils einmal pro Seite den Boden berühren. Bei jedem weiteren Bodenkontakt wird das Spiel unterbrochen und der Spieler, der den Ball zuletzt über das Netz befördert hat, erhält einen Punkt. Der Spieler oder die Spielerin, die zuerst 4 Punkte erreicht hat gewinnt das Spiel. Wer zuerst 6 Spiele für sich entscheidet gewinnt einen Satz. Wer es schließlich schafft, 2 von 3 Sätzen (in großen Turnieren auch 3 von 5 Sätzen) für sich zu entscheiden, gewinnt das Match. Alle weiterführenden Informationen zum Tennissport erhalten Sie auf der offiziellen Webseite des Deutschen Tennis Bunds (dtb).