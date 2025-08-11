Bundesligaaufsteiger: Beim Tennisclub Augsburg knallen die Sektkorken

Das untätige Herumsitzen machte Helmut Martin verrückt. Immer wieder aktualisierte der Teambetreuer des TC Augsburg Siebentisch seine Handy-App, um die Live-Ergebnisse aus Ludwigshafen zu bekommen. Fieberte mit jedem Schlag mit, der dort gespielt wurde, und bejubelte lautstark jeden Punkt des TC Ludwigshafen. Denn der spielte gegen Ladival TC Bad Vilbel, den letzten, noch verbliebenen Konkurrenten der Augsburger um den Meistertitel in der Zweiten Bundesliga Süd. Ein einziges Doppel mussten die Gastgeber noch gewinnen, um die in der Ferne mitzitternden Augsburger zum Meister zu küren. Diese hatten ihr Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag eindrucksvoll mit 8:1 gewonnen und saßen danach knapp eine Stunde gebannt vor ihren Handys, bis der Matchball zugunsten von Ludwigshafen gefallen war – und in Augsburg kollektiver Jubel ausbrach.

Sektduschen für TCA-Teambetreuer Helmut Martin und Vizepräsidentin Maja Braunwalder

Die Sektkorken knallten. Nicht nur für die Spieler, auch für Martin und Klub-Vizepräsidentin Maja Braunwalder gab es ausgiebige Sektduschen, die sie mit breiten Grinsen im Gesicht über sich ergehen ließen. Viel Arbeit und Mühen hatten sie vor und während der Saison in das Zweitliga-Team gesteckt, hatten jeden Spieltag versucht, mit den begrenzten finanziellen Mitteln des Klubs das bestmögliche Team auf die Beine zu stellen. Und das schenkte ihnen im Gegenzug nun den Aufstieg.

Besonders Martin, die Seele der Mannschaft, der in den vergangenen zwei Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, war zutiefst gerührt und den Tränen nahe. Unbändig freute er sich über den sportlichen Erfolg. „Nach diesen Rückschlägen ist das heute einer der schönsten Tage meines Lebens“, sagte er. Im Vorfeld des Finalspieltags hatte er selbstbewusst und kampflustig angekündigt: „Wir werden alles daran setzen, unsere Chance zu ergreifen und auf das bestmögliche Ergebnis zu spielen.“

Icon vergrößern Große Freude über den Bundesliga-Aufstieg des TCA-Teams bei den beiden, die unermüdlich fürs Team arbeiten: Teammanager Helmut Martin und die 2. Vorsitzende des TCA, Maja Braunwalder, die von Martins Sohn Florian mit einer Sektdusche bedacht werden. Foto: Andrea Bogenreuther Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Große Freude über den Bundesliga-Aufstieg des TCA-Teams bei den beiden, die unermüdlich fürs Team arbeiten: Teammanager Helmut Martin und die 2. Vorsitzende des TCA, Maja Braunwalder, die von Martins Sohn Florian mit einer Sektdusche bedacht werden. Foto: Andrea Bogenreuther

Das Rennen um den Titel war mehr als eng. Vier Mannschaften waren vor dem letzten Spieltag punktgleich, doch nur der TCA gewann letztlich seine Begegnung. Mit ihrem 8:1 vor eigenem Publikum hatten die Augsburger den Grundstein zum großen Coup gelegt. In Bestbesetzung ließen sie Frankfurt keine Chance und schalteten so den ersten Mitbewerber um den Titel aus.

Schon nach den Einzeln war ihnen der Sieg nicht mehr zu nehmen. 5:1 lagen sie durch die Matchgewinne von Martin Krumich (6.1, 6:2), Nico Serdarusic (7:5, 7:5), Luca Wiedenmann (6:0, 6:1), Patrik Rikl (6:3, 6:4) und Jan Satral (5:6, 6:2, 10:6) in Führung. „Herausragend war die Leistung von unserem Local Hero Luca Wiedenmann, Patrik Rikel kam überragend zurück. Insgesamt eine ganz, ganz tolle Teamleistung“, war Martin schon zu diesem Zeitpunkt hochzufrieden. Und auch in den Doppeln machten seine „Gentlemen“, wie er sie nennt, kurzen Prozess. Michael Vrbensky, der als einziger sein Einzel verloren hatte, punktete an der Seite von Krumich (6:4, 6:3), nach Jan Satral und Nico Serdarusic (7:5, 6:4) verwandelte das Doppel Patrik Rikl und Jiri Barnat (7:5, 6:4) endgültig den Matchball.

Icon vergrößern Ausgelassen verpasst TCA-Spieler Jan Satral seinem Teamkollege Luca Wiedenmann eine Sektdusche. Foto: Andrea Bogenreuther Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ausgelassen verpasst TCA-Spieler Jan Satral seinem Teamkollege Luca Wiedenmann eine Sektdusche. Foto: Andrea Bogenreuther

TCA-Spieler Jan Satral: „Team hat einen guten Job gemacht“

Kaum hatten diese beiden ihren letzten Schlag getan, gab es schon die erste Sektdusche, denn Teamkollege Jan Satral sah zu diesem Zeitpunkt schon genügend Grund zum Feiern. Seit sieben Jahren spielt der Routinier aus Tschechien für den TCA und erweist sich jede Saison wieder als wertvoller Spieler, der das Team zusammenhält. Entsprechend happy war er nach dem Herzschlagfinale. „Wir hatten eine sehr gute Saison und haben einen großartigen Teamspirit. Ich denke, ich kann im Namen aller Spieler sagen, dass wir es sehr genossen haben. Vor allem natürlich heute am letzten Spieltag mit der Kulisse. Wir wollten so stark wie möglich auftreten und ich denke, wir haben einen guten Job gemacht.“

TCA-Präsident Jakob Schweyer: „TCA wird sein Aufstiegsrecht wahrnehmen“

Das sah auch Bernd Kränzle so, Augsburgs 3. Bürgermeister, der wie schon mehrfach zuvor als Zuschauer vor Ort war und als einer der Ersten im Namen der Stadt zum Titel und Aufstieg gratulierte. Denn das Bundesliga-Aufstiegsrecht werde man wahrnehmen, stellte TCA-Präsident Jakob Schweyer noch am Sonntagabend klar. „Wir sind begeistert und steigen auf alle Fälle auf. Man hat die Euphorie gesehen. Wenn das Wetter passt, kommen die Augsburger. Die Stimmung war super“, sagte Schweyer mit Blick auf die guten Besucherzahlen am Finaltag. Auch wenn allen Beteiligten im TCA klar ist, dass eine Spielzeit in der höchsten Tennisliga noch einmal eine ganz andere Herausforderung wird – der man sich intensiv nach den Feierlichkeiten widmen wird.

Spitzentennis gibt es auf der herausgeputzten Anlage am Siebentischwald gleich wieder ab der nächsten Woche zu sehen, denn vom 17. bis zum 23. August wird dort das ATP-Challenger-Turnier Schwaben Open gespielt. Zu Gast sind dann die besten europäischen Jungprofis, darunter mit Wiedenmann und Tom Bittner in den Doppeln auch zwei Eigengewächse.