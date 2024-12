Mann soll Anschlag auf Christkindlesmarkt geplant haben

Ein 27-jähriger Asylbewerber aus dem Irak soll einen Anschlag auf den Christkindlesmarkt in Augsburg geplant haben. Das berichtet die Welt und verweist auf ihre eigene Recherche. Der Mann soll den Christkindlesmarkt ausgespäht und außerdem Kontakt zum IS gehabt haben. Die Polizei habe ihn festgenommen und so möglicherweise einen Anschlag verhindert, so die Zeitung.

