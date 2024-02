Textilfirma schließt Werk in Augsburg: 145 Stellen fallen weg

Augsburg verliert ein weiteres Textilunternehmen. Die Konzernleitung nennt Gründe für das Aus ihrer letzten Produktionsstätte in Deutschland.

Augsburg hat eine bewegte Vergangenheit als Textilstandort. Zu Spitzenzeiten arbeiteten tausende Menschen in Fabriken von großen Betrieben. Es folgte der Niedergang der Textilindustrie. Die Produktion wurde in andere Länder verlagert. Heute gibt es in Augsburg kaum mehr Textilunternehmen. Die meisten Arbeitsplätze gibt es bei Freudenberg im Martini-Park. Auch das Unternehmen Dierig ist in der Textilsparte tätig. Zum Jahresende kommt das Aus für ein anderes Textilunternehmen. Die Firma Amann gibt den Standort im Stadtteil Göggingen auf. 145 Personen verlieren ihren Arbeitsplatz. Die Firmenleitung äußert sich zu den Gründen.

Werk in Augsburg ist letzte Produktionsstätte von Amann in Deutschland

Die letzte verbliebene Produktionsstätte in Deutschland könne nicht mehr profitabel betrieben werden. Daher sei das Aus zum Jahresende nicht abwendbar. Mit den Arbeitnehmervertretern würden jetzt die Gespräche aufgenommen. Die Kostensituation habe sich in den zurückliegenden Jahren massiv verschlechtert. Erwähnt werden unter anderem die gestiegenen Kosten für Energie.

Bei der Gewerkschaft IG Metall, die auch für die Textilindustrie zuständig ist, hat man vor der geplanten Werksschließung von der Belegschaft erfahren. Aktiv eingreifen in die Beratungen über einen Sozialplan könne die Gewerkschaft nicht, sagt Roberto Armellini. Augsburgs IG-Metall-Chef sagt, der Betrieb sei nicht mehr im Arbeitgeberverband. Das Aus sei zu bedauern: "Es ist ein großer Verlust, da einer der letzten Produktionsbetriebe der ehemaligen großen und historischen Textilgeschichte in Augsburg schließt." Der Arbeitgeber stehe jetzt in der Verantwortung, so Armellini, seinen Mitarbeitern einen Übergang in andere Unternehmen, in den Ruhestand oder eine hohe Abfindung zu ermöglichen. Daher bedürfe es Regelungen zu Transfergesellschaften, Rentenbrücken und Abfindungen.

Werk von Amann in Augsburg schließt: Jetzt sind 145 Mitarbeiter betroffen

Das Werk von Amann in Göggingen liegt in der Fabrikstraße. Es werden Garne für die Industrie hergestellt. Das Rohmaterial für die Fertigung kommt größtenteils aus China. In Göggingen werden Garne gefärbt und gespult. Die fertigen Produkte finden sich unter anderem in Bezügen für Autositze oder in Sicherheitsgurten. Bereits vor zehn Jahren gab es bei Amann einen großen Personalabbau. Damals verlor jeder Dritte seinen Arbeitsplatz. 100 Stellen wurden gestrichen. Jetzt sind noch 145 Beschäftigte verblieben.

Das Werk in Göggingen gehört zur Amann Group, die weltweit tätig ist. Der Konzern hatte vor gut 25 Jahren das Traditionsunternehmen Ackermann-Göggingen AG übernommen. Der Hauptsitz der Amann Group befindet sich in Bönnigheim bei Ludwigsburg. Weltweit sind 2600 Mitarbeiter tätig. Das Unternehmen befindet sich in Familienhand. Derzeit hat der Konzern neben dem Standort Augsburg noch drei weitere Produktionsstätten in Europa. Eine ist in Manchester, der englischen Textilstadt. Weitere Standorte sind in Rumänien und Tschechien.

