Dinner bei Kerzenlicht oder Händchen haltend übers Eis: Tipps zum Valentinstag in Augsburg

Valentinstag ist der Tag der Liebe und der Verliebten. Viele Paare haben sich bereits vor Wochen überlegt, wie sie den Abend miteinander verbringen wollen. Andere bevorzugen es, den Abend ruhig zuhause auf der Couch ausklingen zu lassen. Für die Kurzentschlossenen haben wir noch einige Ideen zusammengetragen. Diese Möglichkeiten gibt es in Augsburg:

Romantische Restaurants

Ein gemeinsames Abendessen in stimmungsvoller Atmosphäre ist eine klassische Wahl für den Valentinstag. Die Bar und Brasserie Blaue Kappe bietet zum Valentinstag etwa ein Vier-Gänge-Menü an. Von Feldsalat mit Trüffelcreme und Kaviar, Kalbsfilet mit Portweinjus bis hin zu einer feinen Dessertauswahl.

Auch in der Kälberhalle gibt es zum Valentinstag ein spezielles Abendessen. Das Menü kann sich jeder ganz nach seinen Vorlieben zusammenstellen: So gibt es zum Hauptgericht eine Auswahl zwischen Entenbrust mit Portweinsoße, Rinderfilet mit Kartoffelpüree, Dorade mit Limetten-Chili-Verführung oder Putenroulade mit Pilzsauce. Eine Rote-Bete-Kokos-Suppe aktiviert als Vorspeise die Geschmacksnerven, und abgeschlossen wird mit einem Dessert-Trio aus zweierlei Tiramisu und einem Orangen-Panna-Cotta.

Bei fünf veganen Gängen kann man es sich am Freitag im Gasthaus Dill gut gehen lassen. Auf dem Speiseplan stehen neben Amuse-Bouche und einer feinen Spargelsuppe auch ein Intermezzo aus Blätterteig-Töpfchen mit einer Füllung aus Pilz-Chicken-Kaaz und einer Kürbis-Salbei-Soße. Zum Abschluss stehen noch ein Pistazien-Schoko-Mousse, Brownies und ein Himbeer-Kompott zur Auswahl.

Wer ein etwas höheres Budget hat, kann sich im Hotel Maximilian‘s bei einem romantischen Candlelight Dinner mit 3-Gänge-Menü und einem Glas Champagner verwöhnen lassen. Wem drei Gänge nicht genug sind, kann sich im Sterne-Restaurant Sartory, das sich ebenfalls im Hotel Maximilian‘s befindet, mit sieben Gängen etwas ganz Besonderes gönnen.

Kino

Ein Kino-Date am Valentinstag ist eine perfekte Mischung aus Romantik und Entspannung - besonders, wenn man sich in einen gemütlichen Kinosessel kuscheln und gemeinsam einen tollen Film genießen kann. Die Augsburger Kinos bieten eine Vielzahl von Filmen für ein romantisches Valentinstags-Date an. Man kann zeitlose Romantik in den Straßen von London in Notting Hill erleben. Um mystische Liebe und fesselnde Abenteuer geht es im neuen Madame Web. Es darf etwas gruseliger sein? Dann ist Night Swim genau das richtige, um Gänsehaut zubekommen. Oder man genießt Filmgeschichte einen Tag vor allen anderen in der Preview von Bob Marley: One Love.

Musik

Ein Musik-Date am Valentinstag ist eine wunderbare Möglichkeit, gemeinsam besondere Momente zu erleben. Ob ein romantisches Konzert, ein Abend in einer gemütlichen Bar mit Live-Musik oder ein Tanzabend - Musik verbindet und schafft eine ganz besondere Atmosphäre. Beispielsweise verwandelt das einzigartige Live-Musikerlebnis „Candlelight“ verschiedene Orte in Augsburg in atemberaubende Konzertlocations. Am Valentinstag werden ab 18 Uhr romantische Klassiker im Kleinen Goldenen Saal gespielt.

Eislaufen im Curt-Frenzel-Stadion

Wer sich sportlich betätigen möchte, der kann am Freitag auf Bahn II direkt hinter dem Curt-Frenzel-Stadion Eislaufen. Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden. Bei stimmungsvoller Musik unter freiem Himmel können Paare zusammen ihre Runden drehen.

Spaziergang durch die Altstadt

Die malerische Altstadt von Augsburg ist immer ein guter Tipp – vor allem zu Valentinstag. Die historischen Gassen und Plätze bieten eine romantische Kulisse für einen entspannten Spaziergang.

Stadtwald

Der Stadtwald ist besonders bei Familien zu jeder Jahreszeit beliebt. Aber auch für Paare bietet sich ein Spaziergang durch die Natur an. Hier leben mehr als 3000 Tier- und Pflanzenarten. Wer ruhig ist, kann hier seltene Vögel wie den Eisvogel hören und sehen. Da kommen Frühlingsgefühle auf!