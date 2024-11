Türkspor Augsburg steckt in der Krise

Türkspor Augsburg hat in der Fußball-Bayernliga eine heftige Auswärtsniederlage einstecken müssen. Der TSV Nördlingen lief offensiv zur Hochform auf und siegte mit 7:2 (4:1) gegen die Mannschaft von Cheftrainer Ajet Abazi. In der Tabelle zog der TSV so an Türkspor vorbei. Nachdem die Augsburger zuletzt unglückliche Niederlagen einstecken mussten, handelte es sich dieses Mal um eine klare Angelegenheit. Abazi resümierte: „Was will man nach diesem Ergebnis sagen? Wir haben absolut verdient verloren, auch in dieser Höhe. Es war ein rabenschwarzer Tag, den wir erwischt haben.“

Türkspor Augsburg gleicht aus, kassiert dann aber einen Treffer nach dem anderen

Früh ging seine Mannschaft nach fünf Minuten in Rückstand, worauf Türkspor nur zwei Minuten später mit dem Ausgleich antworten konnte. Dann schlugen jedoch die Rieser wieder zurück und schraubten das Ergebnis vor der Pause auf 4:1 in die Höhe. „Heute hat jeder von uns mal ein Geschenk verteilt. So kommt dann dieses Resultat auch zustande“, sagt Abazi. Nach dem tollen Saisonstart, bei dem Türkspor lange um die oberen Tabellenplätze mitspielen konnte, sind die Augsburger nun in ihrer ersten Krise in dieser Saison.

Die Niederlage in Nördlingen war die vierte in Folge. „Wir versuchen, ruhig zu bleiben und konzentrieren uns auf das nächste Heimspiel. Auch nach dem 1:5 gegen 1860 München II sind wir aufgestanden und haben in Erlbach gewonnen. Ich bin optimistisch, dass meine Jungs auch gegen Schalding eine Reaktion zeigen werden“, kündigt Abazi an.

Türkspor Tepe – Redier, Kurt, Kusterer, Demir (68. Akkurt) – Aydin (77. Bui), Gartmann (46. Anyaonu), Willadt (46. Abazi/60. F. Ibrahim), Krachtus – Fidan, Cakin

Tore 1:0 Puscher (5.), 1:1 Krachtus (7.), 2:1 Schmidt (20.), 3:1 Grimm (26.), 4:1 Schmidt (32.), 5:1 Schröter (54.), 6:1 Gruber (73.), 7:1 Käser (76.), 7:2 F. Ibrahim (83.) Zuschauer 270