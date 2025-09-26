Turamichele-Fest und Oldtimerschau beleben Augsburgs Innenstadt

Das letzte September-Wochenende steht in Augsburgs Innenstadt ganz im Zeichen von Familien und Freunden alter Autos. Am Samstag beginnt am Rathausplatz das Turamichele-Fest, eines der ältesten Kinderfeste in Deutschland. Auffallend sind die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort. Erstmals tritt der Kasperl in Aktion, die große Turamichele-Figur ist aktuell in der Werkstatt. Auch am Sonntag läuft das Programm vor dem Rathaus. Unweit davon entfernt startet am Sonntagvormittag eine Oldtimer-Rallye in der Maximilianstraße. Die Veranstaltung zieht jedes Jahr tausende Besucher an. Es kommt zu Sperrungen.

Veranstalter der Oldtimer-Rallye ist Fabian Lohr. Zum elften Mal rollen rund 100 Oldtimer durch die Straßen. Die Fuggerstadt Classic sei ein Höhepunkt für alle, „die Automobilgeschichte hautnah erleben wollen“, so Lohr. Die teilnehmenden Fahrzeuge müssen mindestens 40 Jahre alt sein und ein offizielles historisches Kennzeichen tragen. Parallel dazu präsentiert sich die Zukunft der Mobilität: Bei der Fuggerstadt Volt zeigen Hersteller moderne E-Fahrzeuge, viele davon sind erstmals öffentlich in Augsburg zu sehen. Doch die Fuggerstadt Classic ist weit mehr als eine reine Schaufahrt. In diesem Jahr überreichte Lohr einen Spendenscheck von 10.565 Euro an die Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen.

Fuggerstadt Classic in Augsburg: Straßensperrung am Sonntag in der Maximilianstraße

Start ist in der Maximilianstraße. Am Sonntag wird der Straßenzug gesperrt. Im Bereich zwischen Moritzplatz und Ulrichsplatz gilt von 5 bis 24 Uhr ein absolutes Park- und Haltverbot. Abgestellte Fahrzeuge müssen bis spätestens 5 Uhr entfernt sein. Die Schwerbehinderten- und Motorradstellplätze werden von der Maximilianstraße in die Hallstraße verlegt, die Taxistandplätze an den Predigerberg, teilt die Stadt mit.

Das Turamichele kommt dieses Mal nicht aus dem Turmfenster

Zwei Tage dauert das Turamichele-Fest. Da der Perlachturm umfassend saniert wird, kann das Turamichele nicht wie gewohnt aus dem Turmfenster hervortreten, um das Böse zu besiegen. Um die Tradition nicht zu unterbrechen, wurde nach einer Lösung gesucht – und gefunden. Die Augsburger Puppenkiste springt ein. Der Kasperl kämpft als Marionette gegen den Drachen. Eine Bühne ist aufgebaut. Zudem wird das Ganze auf einer Leinwand übertragen. Die Vorstellungen finden stündlich von 10 bis 18 Uhr statt und beginnen immer circa 15 Minuten vor der vollen Stunde.