TVA-Basketballchef Markus Mosig: „Könnten etwas Geiles daraus machen“

Die Erleichterung ist Markus Mosig anzumerken. „Perfekt für uns ist, dass jetzt Pause ist“, sagt er. Hinter Mosig, in Doppelfunktion Trainer und Basketball-Abteilungsleiter des TV Augsburg, liegt ein ereignisreiches Jahr. Dessen Höhepunkt: der Aufstieg in die viertklassige 1. Regionalliga. Noch nie spielte ein Männerteam des Vereins höher. Den Abschluss des Jahres hätte sich Mosig selbstverständlich anders gewünscht. Nach dem Spiel gegen den TSV Nördlingen verabschiedete sich der 31-Jährige mit seinem Team in die Weihnachtspause, erst im nächsten Jahr werden sich die Spieler und er wieder treffen.

