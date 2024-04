Jubel beim TV Augsburg: Den Basketballern gelingt Historisches

Erstmals steigen die Basketballer des TV Augsburg in die 1. Regionalliga auf. Es ist der Beginn einer langen Partynacht. Wie es nach dem größten Erfolg einer Männermannschaft im Klub weitergeht.

Für Spieler, Trainer und Fans des TV Augsburg war die Nacht lang. Um 4 Uhr morgens hätte er sich verabschiedet, erzählt Markus Mosig. "Und ich war noch der Erste, der gegangen ist", fügt der Coach hinzu. In eigener Halle hatte die Party begonnen, in der Stadt hatte sie irgendwann geendet. Die Basketballer hatten am Samstag Historisches geschafft. Nie zuvor war ein Männerteam des Klubs in die 1. Regionalliga aufgestiegen, künftig werden sie in der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands um Punkte spielen. Mosig erzählt davon, "selten ein so intensiven Tag" erlebt zu haben.

Den Grundstein legte der TVA beim Aufstiegsturnier im Modus Jeder-gegen-Jeden in der ersten Partie gegen den SB DJK Rosenheim. Über die gesamte Spielzeit hinweg mussten die Augsburger gegen die wehrhaften Oberbayern einem Rückstand hinterherlaufen. Teils war der Abstand zweistellig. Fünf Minuten vor dem Ende lagen die Augsburger noch mit sieben Zählern zurück, ehe mit Leidenschaft und Wille die Wende gelang, die in ein knappes 84:81 mündete. Nach dem Ausfall von Top-Scorer Stjepan Topalovic hatte der Trainer in der Vorbereitung viel Wert darauf gelegt, den Ball schnell durch die eigenen Reihen laufen zu lassen. So gelang es, Dreierschütze Mario Hack-Vazquez wiederholt in Szene zu setzen.

Aufstieg des TV Augsburg steht bereits vor dem zweiten Spiel fest

"Das war ein Top-Basketballspiel", beschreibt Mosig. Nach Ende der Liga hatte sich der Meister der 2. Regionalliga Mitte intensiv vorbereitet. "Man hat in den vergangenen Wochen gemerkt, dass die Spieler nervös und angespannt waren", berichtet Mosig. Selbst erfahrene Akteure, die schon in der drittklassigen Pro B gespielt haben. "Für viele waren das bislang die wichtigsten Spiele." Durch den Sieg gegen Rosenheim hatten die Augsburger vorgelegt. Mit Spannung blickten sie danach auf die Partie zwischen dem Meister der Süd-Staffel und USC Leipzig (Nord). Weil Leipzig 79:59 siegte, stand Augsburgs Aufstieg bereits vor deren zweitem Spiel fest.

Der Druck des Gewinnenmüssens fiel ab. Womöglich ein Grund dafür, warum die Augsburger gegen Leipzig nur schwer in die Partie fanden. Bis zur Pause hatten sie die Begegnung gedreht (38:37), in der zweiten Spielhälfte drehten sie nochmals richtig auf und warfen sich zu einem souveränen 74:59. Danach begann die Party, die erst am Sonntagmorgen ihr Ende fand. Die Spieler haben nach dem Triumph eine längere Pause vor sich. Vier Wochen wolle er jetzt keinen von ihnen sehen, sagt Mosig und lacht. Danach beginnt die lockere Phase der Vorbereitung, die bis zum Saisonstart im September intensiviert wird.

Schlussjubel nach dem Sieg gegen Leipzig. Der TV Augsburg ist in die 1. Regionalliga aufgestiegen. Foto: Klaus Rainer Krieger

Seit Anfang des Jahres hatte sich der TVA mit einem möglichen Aufstieg in die 1. Regionalliga beschäftigt, an der grundlegenden Struktur der Basketball-Abteilung soll sich nichts ändern. Im Austausch mit TVA-Geschäftsführerin Doris Panacek und Mitgliedern der Abteilung hatte Mosig, zugleich Spartenleiter, nach Lösungen gesucht. Wirtschaftliche Faktoren waren zu beachten, die Ausgaben werden auf jeden Fall steigen. Allein die Schiedsrichterkosten und die Meldegebühr wachsen um 6000 Euro an. Ferner waren organisatorische Dinge zu klären, wie etwa das Produzieren von Videoaufnahmen, das Scouting oder das Catering an Spieltagen. Nun wird der Plan umgesetzt. "Für uns ist das eine riesige Herausforderung. Aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und gehen mit Vorfreude in die nächste Saison", betont Mosig.

Verzichten wird der TVA weiterhin auf bezahltes Personal. In der 1. Regionalliga gönnen sich Vereine mitunter bezahlte Ausnahmekönner, teils sogar aus Übersee, um sportliche Ziele zu erreichen. Mosig möchte diesen Weg nicht mitgehen. An der Grundhaltung, "die beste Hobbymannschaft in der Region" zu sein, soll sich nichts ändern. "Wir werden zu hundert Prozent keinen Spieler bezahlen", betont er wiederkehrend. Grundlegende Veränderungen im Kader wird es nicht geben, der Kern der Mannschaft bleibt zusammen. Das sei so besprochen worden, sagt Mosig. "Für uns war klar: Wir steigen nur auf, wenn Leistungsträger bleiben." Daher ist Mosig überzeugt, dass man in der neuen Liga mithalten könne.