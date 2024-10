Dämpfer statt Party für den TV Augsburg

Die Enttäuschung ist Markus Mosig anzumerken. Mit Euphorie und Vorfreude gingen der Trainer und die Spieler des TV Augsburg das erste Heimspiel an. Die Erhard-Wunderlich-Halle (EWH) sollte wiederbelebt werden, hochklassiges Basketball sollte die Begeisterung für die nächsten Auftritte in der traditionsreichen Sportstätte Augsburgs entfachen. „Eigentlich war das ein perfekter Nachmittag“, betont er. Aber eben nur eigentlich. Denn während die Rahmenbedingungen passten, blieb die Mannschaft hinter ihren Erwartungen zurück. Beim 65:73 (26:35) leisteten sich die Augsburger eine schwache Schlussphase, die sie den Sieg kostete. Mosig gab sich einsichtig: „Wir haben zu viele Fehler gemacht. Der Sieg von Treuchtlingen war verdient.“

Der Trainer und Abteilungsleiter in Doppelfunktion bekam mit seinem Organisationsteam einen ersten Eindruck davon, wie aufwendig es sein würde, die EWH in einen Regionalliga tauglichen Zustand zu bringen. Rund eine Stunde dauerte es, unter anderem mussten die beweglichen Korbanlagen positioniert und fixiert werden. Mosig wirkt zufrieden, 600 Zuschauerinnen und Zuschauer saßen auf der Tribüne, feuerten ihre Mannschaft lautstark mit Klatschpappen an.

Treuchtlingen hat mit Wörrlein den besten Spieler in seinen Reihen

Sportlich indes enttäuschten die Augsburger. Womöglich kamen sie mit der neuen Umgebung und der eigenen Erwartungshaltung nicht zurecht. Mosig sah eine nervöse, aufgeregte Mannschaft in der Anfangsphase. Zwar ging der TVA schnell 5:0 in Führung, im Anschluss jedoch verloren seine Spieler den Faden. Hinzu kam, dass Treuchtlingen in Luca Wörrlein (32 Punkte) einen überragenden Center auf dem Feld hatte.

Dessen Kreise einengen sollte eigentlich Max Uhlich, doch der Augsburger verletzte sich beim Aufwärmen. Mosig versuchte seiner Mannschaft zu helfen, stellte mit Veney, Woelki oder Tomic abwechselnd einen seiner Spieler gegen Wörrlein, doch Wirkung zeigte diese Maßnahme lediglich phasenweise. Mitte der zweiten Hälfte wähnte sich Augsburg auf dem Weg zum zweiten Saisonsieg und führte, die Schlussphase gehörte allerdings den Gästen, die entscheidend davonzogen.

„Wir haben heute gemerkt, dass wir ein Aufsteiger sind. Das Spielniveau ist einfach krass“, so Mosig. Er versuchte, das Positive aus der Niederlage mitzunehmen. Nach Wochen und Monaten, die beinahe ausnahmslos von Erfolgen bestimmt waren, komme der Dämpfer womöglich zur richtigen Zeit. „Ich mache mir keine Sorgen, dass wir in ein Loch fallen.“ Die Aussicht auf Punkte ist am nächsten Spieltag allerdings gering. Auf seine Stammkräfte Tomic, Uhlich und Londene wird der Coach verzichten müssen, zudem steht das schwere Auswärtsspiel beim Aufstiegsaspiranten Ansbach Piranhas an (Samstag, 19.30 Uhr).

TVA Hack Vázquez Marco (15 Punkte/2 Dreier), Topalovic (11/2), Hack Vázquez Mario (10), Veney (7), Woelki (6), Tomic (5), Cullmann (4), Londene (3), Breuer (3), Kaufeld (1), Ottlik, Uhlich