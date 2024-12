U20 des AEV steckt im Abstiegskampf der DNL

In der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) hat die U20 des Augsburger EV einen Dämpfer erlitten. Der Eishockeynachwuchs verlor am vergangenen Wochenende beide Partien gegen den SC Bietigheim-Bissingen. In der Qualifikationsrunde 1 stehen die Augsburger nach zehn Spielen auf dem vorletzten Platz (10 Punkte).

Gegen den SC Bietigheim-Bissingen setzte es zu Hause ein deutliches 1:5 (1:1, 0:3, 0:1). Verletzungsbedingt standen dem AEV lediglich drei Reihen zur Verfügung, dennoch kam er gut ins Spiel und ging nach fünf Minuten durch Markgraf in Führung. Nach dem Ausgleich der Gäste durch Widmann (16.) ging im Augsburger Spiel nichts mehr zusammen. Nuss (22.), Feher (23.), Eberl (34.) und Tarta (46.) besorgten den Endstand.

Augsburger EV spielt gegen den Tabellenletzten Bad Tölz

Einen Tag später in Bietigheim brachte Scheck (36.) das Heimteam in Führung. Trotz aller Bemühungen des AEV trafen im letzten Abschnitt noch Widmann (44.) und Zupancic (59.) zum 3:0-Endstand. Am Wochenende sind zwei Siege für die Augsburger Pflicht. Am Samstag um 18.30 Uhr spielen sie beim Tabellenletzten Bad Tölz (8 Punkte), am Sonntag sind die Oberbayern in Augsburg zu Gast (14 Uhr). (AZ)