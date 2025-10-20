Augsburger radeln über eine Million Kilometer für den Klimaschutz

Rund 5.160 Augsburgerinnen und Augsburger haben im Sommer für drei Wochen kräftig in die Pedale getreten: Die internationale Kampagne Stadtradeln fand dieses Jahr vom 5. bis zum 25. Juli bereits zum 16. Mal statt. In diesen 20 Tagen wurde jeder gefahrene Kilometer auf dem Fahrradtacho gezählt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Insgesamt 1.115.314 Kilometer haben die Hobby-Radler in Augsburg „erstrampelt“- und dabei noch rund 183 Tonnen CO 2 eingespart. Bei einer Abschlussveranstaltung zeichnete Baureferent Stefan Kercher Augsburgs fleißigste Radlerinnen und Radler in sieben Kategorien aus.

Unter den Stadträten schafft es ein grüner Politiker beim Stadtradeln in Augsburg auf Platz 1

Den Sieg in der Kategorie „Einzelleistung“ mit beeindruckenden 2.704 Kilometern sicherte sich Marcel Flossmann von der MSA – Medienstelle Augsburg. Das Radler-Team „Velomobil-Duo“ ging mit 1.244 Kilometern als Sieger in der Kategorie „Meiste gefahrene Kilometer pro Teammitglied“ hervor. Matthias Lorentzen von Bündnis 90/Die Grünen machte seiner Partei alle Ehre: Mit 546 gefahrenen Kilometern wurde er als Stadtrat mit den meisten Kilometern ausgezeichnet.

Auch Augsburgs Schulen traten kräftig in die Pedale. Das Peutinger-Gymnasium erkämpfte sich mit 37.346 Kilometern den ersten Platz, dicht gefolgt vom Gymnasium Maria Stern, dessen Team 36.913 Kilometer radelte. Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums bei St. Stephan belegten mit 10.514 Kilometern den dritten Platz. In der Kategorie „Team“ ging die Universität Augsburg mit 58.759 Kilometern als klarer Sieger hervor.

Referent zu Augsburger Stadtradeln: Jeder Kilometer ein Gewinn

Doch auch die städtischen Dienststellen bewiesen sportlichen Ehrgeiz: Ganz im Zeichen des Klimaschutzes erzielte das Umweltamt Augsburg mit 7.389 Kilometern den ersten Platz. Den Titel für die meisten Kilometer pro Teammitglied unter den städtischen Dienststellen sicherte sich das Team „BauRadler“.

Auch wenn nicht jeder der über 5000 Teilnehmer einen Preis abgeräumt hat – für Baureferent Kercher ist jeder gefahrene Kilometer ein Gewinn. Alle Beteiligten hätten gezeigt, wie wichtig das Fahrrad vor allem als umweltfreundliche Mobilitätsform in Augsburg sei.