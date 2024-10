Überfall auf Taxifahrer: Schwerverbrecher müssen wieder hinter Gitter

Die Fahrt nach Augsburg wird dem Münchner Taxifahrer unvergesslich bleiben. Auch wenn ihm, außer der eingestandenen Angst, nichts weiter passiert ist. Im Januar dieses Jahres ist Ali Z. von den beiden Männern überfallen worden, die er nun am Landgericht auf der Anklagebank wiedersah. Dort sind am zweiten Prozesstag die Urteile gefallen. Die 1. Strafkammer hat beide Angeklagte, zwei Rumänen, zu je sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Wegen des Angriffs auf den gebürtigen Tunesier mit einem Messer und wegen der versuchten räuberischen Erpressung in einem besonders schweren Fall. Die 56 und 42 Jahre alten Angeklagten hatten zu Prozessbeginn über ihre Anwälte den Überfall eingestanden. In ihrer Heimat sind sie zigfach vorbestraft.

