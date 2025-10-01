Augsburger Jura-Studenten sollen die fleißigsten in Deutschland sein

Wie sieht ein Studentenleben aus? Man hat Bilder einer WG-Küche voller leerer Pizzakartons vor Augen, denkt an durchgefeierte Nächte - und ein bisschen Paniklernen kurz vor der Klausur. Doch das gilt offenbar nicht für Augsburg. Hier nämlich lernen die Studierenden der Rechtswissenschaft offenbar besonders eifrig – das will zumindest eine digitale Lernplattform festgestellt haben. Demnach sind die Augsburger Jura-Studenten fleißiger als alle anderen in Deutschland.

Die Auswertung kommt von der Lernplattform Jurafuchs. Jurastudenten können sich dort prüfungsrelevantes Wissen digital aneignen. Mehr als 64 Millionen Lerneinheiten von rund 6.300 Studierenden an 29 deutschen Universitäten wurden ausgewertet. Ergebnis: Während deutsche Studierende im Schnitt knapp über 10.000 Einheiten pro Jahr abarbeiten, schaffen es die Augsburger im selben Zeitraum auf stolze 13.748. Damit belegen sie den ersten Platz im bundesweiten „Fleiß-Ranking“.

Augsburger Studierende setzen auf Tagesrhythmus statt Nachtschichten

Interessant dabei: Augsburger Studierende sind nicht nur fleißig, sondern auch diszipliniert. Während in Trier fast jeder fünfte Jurastudent mitten in der Nacht lernt, bleiben die Fuggerstädter eher im Tagesrhythmus. Nur rund elf Prozent pauken zwischen 22 und 6 Uhr – weniger als im Bundesdurchschnitt. Offenbar reicht es völlig, tagsüber auf die digitalen Karteikarten zu tippen.

Am unteren Ende der Tabelle landen Hamburg, Heidelberg und Osnabrück. Dort liegt das Lernpensum deutlich niedriger. Ob man es nun schwäbischen Fleiß oder schlicht Prüfungsangst nennen möchte, fest steht: Wer Jura studiert, muss büffeln. Und in Augsburg wird das offenbar besonders ernst genommen.