Großflächiger Stromausfall in Augsburg: Einzelne Stadtteile noch immer betroffen

Während des Gewitters am Montagabend fällt in großen Teilen Augsburgs der Strom aus. Ab 20.40 Uhr scheint sich die Lage zu stabilisieren.

Am Montagabend gehen gegen 19.50 Uhr mehrere Meldungen ein: In verschiedenen Teilen Augsburgs ist der Strom ausgefallen. "Es ist das ganze Stadtgebiet betroffen", heißt es aus der Integrierten Leitstelle. Manche Haushalte melden zunächst den Ausfall des Internets, andere sind komplett vom Stromnetz abgeschnitten. Die Polizei versucht zu diesem Zeitpunkt noch, einen Überblick über die Lage zu bekommen. Gegen 21.10 Uhr hat sich die Lage laut Auskunft der Stadtwerke aber stabilisiert.

Ampeln fallen aus, Fahrstühle bleiben stecken: Großer Stromausfall in Augsburg

Im Textilviertel sind Sirenen zu hören, die Feuerwehr ist im Einsatz. Einige Bewohnerinnen und Bewohner der Häuser laufen auf die Straße, sehen wohl nach, ob es die Nachbarn auch abbekommen hatten. In einigen Häusern tönten die Brandschutzanlagen plötzlich, die mit Notversorgung laufen. An den großen Kreuzungen müssen Autofahrer vorsichtig sein – auch die Ampeln sind vom Stromausfall betroffen. Bei einigen Geschäften stehen Schiebetüren offen, die Kühltheken in Supermärkten funktionieren nicht mehr. Eine Straßenbahn fährt vorbei – die Oberleitungen haben also offenbar Strom. Die Anzeige an der Haltestelle bleibt hingegen leer.

Straßenbahnen konnten fahren - doch auch die Anzeige der Haltestelle war vom Stromausfall betroffen. Foto: Lisa Gilz

Feuerwehr wird zu zahlreichen Einsätzen gerufen

Die Berufsfeuerwehr und alle freiwilligen Feuerwehren Augsburgs müssen innerhalb von 1,5 Stunden zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Ursachen dafür sind überflutete Fahrbahnen, ausgelöste Brandmeldeanlagen und Aufzugstörungen. In circa acht Fällen sind Menschen in Aufzügen stecken geblieben und mussten durch die Einsatzkräfte befreit werden, etwa am Hauptbahnhof und in einem Hotel in der Innenstadt. Es kam auch zu mehreren Rauchentwicklungen, unter anderem in der Heilig-Kreuz-Straße und in der Nesselwanger Straße in Hochzoll. In Kriegshaber brannte eine Gartenhütte. Überflutete Keller gibt es nach aktueller Auskunft nur wenige, allerdings stehen einige Straßen unter Wasser.

Aufatmen dann ab 20.40 Uhr: Es gibt erste Meldungen, dass der Strom wieder da ist, Ampeln wieder funktionieren und Lichter wieder leuchten. Gegen 20.50 Uhr erreichen unsere Redaktion Meldungen aus Hochzoll und Lechhausen, dass der Strom nun auch hier wieder funktioniert. Einzelne Stadtteile sind Informationen zufolge aber auch um 21 Uhr weiterhin ohne Strom, unter anderem wohl der Spickel und Haunstetten.

Stromausfall: Offenbar Blitzeinschlag in Umspannwerk

Die Polizei ist wie die Feuerwehr zwischen 20 und 21 Uhr verstärkt im Einsatz, auch dies vor allem, weil Notstromaggregate Fehlalarme ausgelöst haben. Was Verkehrsbeeinträchtigungen durch ausgefallene Ampeln betrifft, gibt ein Sprecher am Abend gegen 21 Uhr Entwarnung: "Zum Zeitpunkt des Stromausfalls waren wenige Leute unterwegs, sodass es hier keine Beeinträchtigungen gab."

Nach ersten Auskünften von Polizei und Stadtwerken hat während des Gewitters offenbar der Blitz in zwei Umspannwerke eingeschlagen, die Innenstadt und den Augsburger Osten versorgen. Während das Umspannwerk am Vogeltor gegen 21 Uhr wieder im Normalbetrieb ist, ist der Entstörungsdienst der Stadtwerke aktuell noch unterwegs, um auch die anderen Probleme zu beseitigen.

Betroffen sind auch die Gastronomen in der Stadt, die am Montag nicht ihren Ruhetag haben. „Es war eine absolute Katastrophe“, sagt Fedaie Jamshid vom Restaurant Sangam in der Innenstadt. Es ging nichts mehr in der Küche. Die Gäste im Lokal konnten nicht bedient werden und sind dann wieder gegangen. Und die Bestellungen, die eingegangen waren, konnten alle nicht rechtzeitig ausgeliefert werden. „Jetzt müssen wir das alles wieder stornieren“, berichtet Fedaie, während der Lieferdienst-Fahrer warten und das Telefon klingelt.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.