Vater und Sohn sollen im Raum Augsburg mit kiloweise Drogen gehandelt haben

Prozess in Augsburg

Wie der Vater, so der Sohn: Duo soll chemische Drogen im großen Stil verkauft haben

Zwei Männer wollten offenbar im Raum Augsburg mit dem Verkauf von Amphetaminen viel Geld verdienen. Für den jüngeren Angeklagten ist auch ein Fund in seiner Wohnung problematisch.
Von Jan Kandzora
    Zwei Männer aus dem Raum Augsburg sollen im großen Stil mit synthetischen Drogen gehandelt haben.
    Zwei Männer aus dem Raum Augsburg sollen im großen Stil mit synthetischen Drogen gehandelt haben. Foto: Thomas Frey, dpa (Symbol)

    Es ist nicht unüblich, dass Kinder die Berufe ihrer Eltern ergreifen; es gibt Traditionsmetzgereien, die nur auf diesem Wege funktionieren und Jahrzehnte überleben; es gibt regelrechte Ärztedynastien; viele Lehrerkinder werden später selbst Pädagogen und so weiter und so fort. Ein Prozess am Landgericht Augsburg dreht sich nun um ein Vater-Sohn-Gespann, das sein Geld ebenfalls mit gleicher Tätigkeit verdiente. Problem an der Sache: Sie war illegal. Die beiden waren Drogendealer, davon zumindest ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Sie sollen im Großraum Augsburg im großen Stil mit Amphetaminen gehandelt haben. Die Verhandlung könnte auch Einblick in das Geschäft mit dem chemischen Rauschgift geben, das in der Region kein Ausnahmefall ist.

