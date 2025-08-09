Wie der Vater, so der Sohn: Duo soll chemische Drogen im großen Stil verkauft haben

Es ist nicht unüblich, dass Kinder die Berufe ihrer Eltern ergreifen; es gibt Traditionsmetzgereien, die nur auf diesem Wege funktionieren und Jahrzehnte überleben; es gibt regelrechte Ärztedynastien; viele Lehrerkinder werden später selbst Pädagogen und so weiter und so fort. Ein Prozess am Landgericht Augsburg dreht sich nun um ein Vater-Sohn-Gespann, das sein Geld ebenfalls mit gleicher Tätigkeit verdiente. Problem an der Sache: Sie war illegal. Die beiden waren Drogendealer, davon zumindest ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Sie sollen im Großraum Augsburg im großen Stil mit Amphetaminen gehandelt haben. Die Verhandlung könnte auch Einblick in das Geschäft mit dem chemischen Rauschgift geben, das in der Region kein Ausnahmefall ist.
Prozess in Augsburg
