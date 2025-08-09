Prozess in Augsburg Wie der Vater, so der Sohn: Duo soll chemische Drogen im großen Stil verkauft haben

Zwei Männer wollten offenbar im Raum Augsburg mit dem Verkauf von Amphetaminen viel Geld verdienen. Für den jüngeren Angeklagten ist auch ein Fund in seiner Wohnung problematisch.