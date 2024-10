Light Nights, Einkaufsnacht, Kirchweih: Das ist am Wochenende in Augsburg los

An diesem Wochenende hat Augsburg wieder viel zu bieten. Egal, ob einem nach Shoppen, Feiern oder Essen zumute ist, Augsburg hat für jeden etwas zu bieten. Ein Überblick.

Light Nights in der Innenstadt: Die Light Nights locken jedes Jahr tausende Besucher in die Augsburger Innenstadt. In diesem Jahr finden die Lichternächte von Freitag, 18., bis Sonntag, 20. Oktober, statt. Zu stehen sind - jeweils von 19 bis 23 Uhr - Animationen und Lichtinstallationen, die die Innenstadt laut dem Stadtmarketing in ein „Freiluftkunstwerk“ verwandeln. Thematisch geht es dabei in diesem Jahr um Weltraum und Zukunft. Ein Anziehungspunkt wird der Rathausplatz sein. Dort entführen die Projektionen auf das Eckerle-Haus und den Perlachturm laut der Veranstalter „in die unendlichen Weiten des Weltraums“. Auf dem Rathaus wird neben den Shows der vergangenen Jahre eine neue, futuristische Animationsshow präsentiert, die das historische Gebäude zum Leben erweckt. Staunen über Installationen und Animationen kann man auch in der Philippine-Welser-Straße, am Martin-Luther-Platz und der Annakirche sowie am Königsbau und an der Mc-Donald‘s-Filiale am Königsplatz. Auch der Augsburger Stadtmarkt beteiligt sich an den Light Nights und bietet während der gesamten Veranstaltungszeit bis 23 Uhr ein kulinarisches Angebot.

Einkaufsnacht: Am Freitag, 18. Oktober, findet im Rahmen der Light Nights die Shopping Night, eine lange Einkaufsnacht, statt. Die Geschäfte in der Innenstadt und auch in der City-Galerie dürfen an diesem Tag bis um 23 Uhr öffnen. Einige Geschäfte bieten auch besondere Aktionen. So feiert „Sabine Hofmann Wäsche und Dessous“ in der Maxpassage beispielsweise das 33-jährige Bestehen und lädt zu Häppchen und Prosecco ein. Bei Gronde in der Maximilianstraße ist Shoppen, Feiern und Tanzen angesagt. Bei Eckerle am Rathausplatz werden ein Barkeeper sowie ein DJ in Aktion treten. Auch im neu eröffneten Fanshop des FC Augsburg in der Maximilianstraße gibt es Musik.

Lechhauser Kirchweih: An diesem Wochenende startet auch die Lechhauser Kirchweih. Das Volksfest wird von Samstag, 19., bis Sonntag, 27. Oktober, gefeiert. Am Samstag gibt es ab 14 Uhr einen Umzug, um 16 Uhr ist der Fassanstich im Festzelt an der Klausstraße. An diesem Sonntag findet auch der Lechhauser Marktsonntag statt. Die Geschäfte dürfen im Stadtteilzentrum von 12 bis 17 Uhr öffnen. Auf der Kirchweih gibt es ab 10 Uhr einen politischen Frühschoppen mit CSU-Generalsekretär Martin Huber. Neben dem Festzelt gibt es auch einen kleinen Vergnügungspark mit Kinderkarussells, einem Autoscooter und Buden.

Street-Food-Festival: Wer sich für Essen begeistert, für den bietet sich auf dem Gelände des Metro-Großmarkts in der Dr.-Dürrwanger-Straße in Augsburg das Richtige. An diesem Sonntag, 20. Oktober, findet dort ein Street-Food-Festival auf dem überdachten Parkplatz statt. Rund ein Dutzend verschiedene Stände werden vor Ort sein und von 11.30 bis 20 Uhr unter anderem Philly Cheese Steak, Pasta aus dem Parmesanlaib sowie chinesische und spanische Spezialitäten bieten. Es gibt Musik auf der Bühne sowie eine Kids-Area.